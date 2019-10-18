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Özel öğrencilerden Mehmetçiğe özel selam

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 09:59 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, kahraman Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere asker selamı gönderdi.Okul Müdürü İbrahim Fırtına, fikrin öğrencilerden çıktığını söyleyerek, “Çocuklarımızın bu davranışı bizi çok duygulandırdı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Şehit Rüstem Resul Perçin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, kahraman Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek için, Barış Pınarı Harekatı’ndaki askerlere asker selamı gönderdi.
Okul Müdürü İbrahim Fırtına, fikrin öğrencilerden çıktığını söyleyerek, “Çocuklarımızın bu davranışı bizi çok duygulandırdı. Engel gözetmeksizin her Türk asker doğar” dedi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat’ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı 9’uncu gününe girerken kahraman Mehmetçiğe Lüleburgazlı özel öğrencilerden asker selamıyla destek geldi. Mehmetçiğin yanında olduğunu göstermek isteyen özel eğitim öğrencileri, bir araya gelerek asker selamını çaktı.

Çocuklarımızın kendi düşünceleri
Fırtına, öğrencilerin bu fikrinin tamamen kendilerine ait olduğunu belirterek, “Çocuklar kendi aralarında konuşuyordu. Onları sınıfta birbirlerine selam verirken gözlemledik. Sınıf öğretmenleri Mehmet Yıldırım da ailelerinin onayını alarak çocuklarımızın fotoğraflarını çekti” diye konuştu.
Milli Savunma Bakanlığının geçtiğimiz günlerde ’Mehmetçiğe Selam Gönder’ çağrısına cevap vermek istediklerini söyleyen Fırtına, “Fotoğrafları çektikten sonra Milli Savunma Bakanlığının çağrısına cevap vermek istedik. Bütün öğrencilerimizde velilerinin izni var. Öğrencilerim böylesine önemli bir konuda hassasiyet gösterdiği için onlarla gurur duyuyorum” dedi.

“Her Türk asker doğar”
Çocukların haberlerden etkilenerek böylesine anlamlı bir etkinlik yaptıklarını söyleyen Fırtına, “Bizim çocuklarımız sembolik olarak da olsa askere gidiyor. Çocuklarımızın bu davranışı ordu millet olduğumuzun da göstergesidir. Engel gözetmeksizin her Türk asker doğar” ifadelerini kullandı.

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