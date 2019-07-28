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Özel öğrencilere 'uzay sınıfı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:31 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerin dersleri daha iyi ortamda işlemeleri için 'uzay sınıfı' oluşturuldu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda özel öğrencilerin dersleri daha iyi ortamda işlemeleri için 'uzay sınıfı' oluşturuldu. Sınıfın duvarlarına gezegenlerin, yıldızların, astronotların resimleri yapıldı. Sandıklı'daki Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel öğrencilerin okula özendirilmesi, derslere teşvik edilmesi amacıyla öğretmenler tarafından 'Uzay Sınıfı' oluşturuldu. Uzay sınıfının tavanına çeşitli gezegenler şeklinde lambalar yapıldı. Sınıfın duvarlarına ise yıldız, gezegen, astronot ve uzay aracı resimleri yapıldı. Öğrencilerin beğenerek ders işlediği uzay sınıfında yaz döneminde mezun öğrenciler için özel yaz kursları veriliyor. Okul yöneticileri ve öğretmenleri, öğrencilerin en çok uzay sınıfını sevdiğini ve derslerin bu sınıfta daha başarılı işlendiğini söyledi. Uygulama Merkezi Müdürü İbrahim Altıntaş, “Öğrencilerimizin ilgisini artırmak için bir sınıfı baştan aşağı yeniledik. Uzay sınıfı oluşturduk. Onlar her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Biz de arkadaşlarımızla onların en iyi ortamda eğitim görmeleri için çalışıyoruz. Burada mezun öğrencilerimiz de yaz dönemi eğitim-öğretim çalışmalarına katılmakta. Tabi buradaki renkli ortamda ders işlemeleri çocuklarımızın açısından ilgi çekici. Onların okula, derse şevkle gelmelerini sağlıyor" dedi.

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