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Özel öğrencilerin hayatlarına basketbol kursuyla dokunuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta basketbol antrenörlüğü yapan emekli elektrik mühendisi Nusret Taşdemir(60), yaşları 20 ile 40 arasında değişen özel eğitim öğrencilerine ücretsiz basketbol kursu vererek topluma kazandırmaya çalışıyor.

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta basketbol antrenörlüğü yapan emekli elektrik mühendisi Nusret Taşdemir(60), yaşları 20 ile 40 arasında değişen özel eğitim öğrencilerine ücretsiz basketbol kursu vererek topluma kazandırmaya çalışıyor. Çoğu öğrencisinin maddi durumunun yetersiz olduğunu ifade eden Nusret Taşdemir, "Bu güzel organizasyonuna destek olmaları için herkese çağrı yapıyorum" dedi. Fenerbahçe altyapısında başladığı basketbol sevdasını birçok kulüpte sürdüren Nusret Taşdemir, emekli olduktan sonra kendini çocuklara adadı. Zonguldak Kömürspor'da 6-14 yaş arası basketbol antrenörlüğü yapan Nusret Taşdemir, bugüne kadar birçok genci basketbola kazandırdı. Nusret Taşdemir, hayatında hiç sporla tanışmamış, toplumda yer edinemeyen fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler nedeniyle normal gelişimden farklılık gösteren çocukların yaşamlarına sporla dokunuyor. Taşdemir, 5 yıl önce başlattığı proje ile merkez ve ilçelerdeki özel eğitim gören öğrencilere ulaştı. Ayrıca, haftanın 1 günü ücretsiz basketbol kursu verdiği yaklaşık 20 öğrencinin masraflarını da kendi karşıladı. Proje maddi imkansızlıktan dolayı 2 yıl sürebildi. Öğrenciler, aradan geçen 3 yıla rağmen Nusret Taşdemir ile irtibatlarını koparmadı. Nusret Taşdemir, ailelerin de ısrarıyla bu yıl basketbol kursuna yeniden başladı. Yaşları 20 ile 40 arasında değişen özel eğitim görmüş ve görmeye devam eden 20 öğrenci, Gençlik ve Spor Merkezi'nin tahsis ettiği salonda haftanın 1 günü büyük bir heyecanla sporlarını yapıyor. 'GÜZEL ORGANİZASYONUN BİR YERİNDEN TUTULMASINI İSTİYORUM' Nusret Taşdemir, öğrencilerin antrenman sırasındaki mutlulukları ve çalışma azimlerinin kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Bu projeyi hiçbir beklenti içinde olmadan, özel eğitim görmesi gereken öğrencileri topluma kazandırmak için yaptığını söyleyen Nusret Taşdemir, şöyle dedi: "Burada eğlenceli yarışmalar, basketbol oyunları, voleybol oyunları yapıyoruz. Buradaki çocuklarımızın özel durumları var. Biz ona göre eğitimler veriyoruz. Bunlar hayatlarında hiç spor yapmamış çocuklar. Çoğu evden dışarı çıkmıyor, çıkmak istemiyor. Bunların hayatlarına bu spor o kadar renk katıyor ki kendileri anlatıyor. Bana, 'hocam bu spor olmasa dışarı çıkacağımız yok' diyorlar. Epilepsi nöbeti geçiren çocuklarımız var. Spor bunlar için büyük bir ilaç. Bunları tamamen gönüllü yapıyorum. Çoğunun maddi durumu yetersiz. Spor ayakkabısı bile alacak durumda değiller. Ben herkesin bu güzel organizasyonunu bir kenarından tutmaya onlara destek olmaları için çağrı yapıyorum. Biz destek bekliyoruz. Su, servis ve kıyafet ihtiyaçları oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum. Büyük salonda haftanın iki günü bu işi yaparsak onlar daha mutlu olacaklar." 'ÇOK MUTLUYUZ' Öğrencilerden Murat Bilgin, spor yapmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Kendilerine destek olunmasını isteyen Murat Bilgin, "Burada çok eğleniyoruz. İlk defa spor yapıyorum. Kıyafet ve ayakkabıya ihtiyacımız var. 2 yıl ara verdik. Hocamıza basketbol oynamak istediğimizi söyledik. O da kabul etti ve eğitimler başladı. Çok mutluyuz" dedi. 'SPOR SAYESİNDE OĞLUMUN ÖZGÜVENİ YERİNE GELDİ' Antrenmanı izleyen veliler de kurs sayesinde çocuklarının dışarı çıkmak istediklerini ve öz güvenlerinin yükselerek toplumun içine girmeye başladıklarını söyledi. Antrenmana katılarak oğluyla spor yapan Metin Yılık, kursla birlikte oğlunun yeniden doğduğunu anlatarak, "Benim çocuğum evde akşama kadar yalnız kalıyor. Bu etkinlik psikolojisine çok olumlu yansıyor. Hocamız her şeyi gönüllü ve ücretsiz yapıyor. Kentin ileri gelenlerinin çocuklara yardım etmesini istiyoruz. Çocuklar buraya büyük bir istek ve heyecanla geliyorlar. Biz 3 haftadır buradayız. Nusret hoca, çocukların suyundan meyve sularına kadar ihtiyaçlarını alıyor. Çocuklara bir şeyler katmak için her şeyi yapıyor" diye konuştu.

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