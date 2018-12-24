- (ÖZEL) - OĞUZHAN'IN ENGELLERLE DOLU BİR GÜNÜ....

- TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli var. O engellilerden biri de 25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş.

- Oğuzhan'ın evinin bulunduğu Avcılar'dan, Bahçelievler'deki işyerin ulaşmak için katettiği engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı.

- Yürüyen merdivenleri ve asansörü çalışmayan durakta güçlükle metrobüse binen Oğuzhan'ın engellilere uygun olmayan kaldırımlarda ilerleyişi kolay olmadı.

Haber-Kamera: Sibel GÜLERSÖYLER /Onur MERİÇ, İstanbul(DHA)

Türkiye'de 8,5 milyon engelli yaşıyor. TÜİK verilerine göre İstanbul'da da 670 bin 756 engelli var. Büyük şehirlerde yaşayan engellilerin en büyük sorunlarının başında ulaşım geliyor. Asansörü olmayan ya da bozuk olan üst geçitler, çalışmayan merdivenler ya da çok dik dizayn edilen rampaların, engelli ulaşımını büyük ölçüde zorlaştırdığı biliniyor.

YÜRÜYEN MERDİVEN BOZUK, ASANSÖR ÇALIŞMIYOR

25 yaşındaki Oğuzhan Erdaş, Türkiye'deki bu zorluklarla boğuşan engellilerden sadece biri. Doğuştan görme engelli olan Erdaş, her gün Avcılar'dan Bahçelievler'de bulunan iş yerine gidiyor. Oğuzhan Erdaş'ın engellerle dolu yolculuğu DHA kamerasına yansıdı.

Sosyal Hizmetler Merkezi'nde memur olarak görev yapan Erdaş'ın sabah erken saatlerde Avcılar'da başladığı yolculuğunun ilk dakikalarında karşısına metrobüs merdivenleri çıkıyor. Yürüyen merdivenlerin çoğu zaman çalışmadığını belirten Erdaş, asansöre yönelince onun da bozuk olduğunu fark ediyor. Oğuzhan, önce merdivenleri aşıyor, sonrasında da metrobüsün içine girerek sırasını beklemeye başlıyor. Özellikle mesai saatlerinde uzun kuyruklar oluşan metrobüs duraklarında kendisine öncelik verilmediğini anlatan Erdaş, "Her gün dakikalarca metrobüs kuyruğunda bekliyorum, asansörü kullanmak için de bana öncelik verilmiyor. İnsanlar genç bir engellinin asansöre ihtiyacı olmadığını düşünüyor olabilir ama bu çok yanlış bir tavır. Ben de düşme tehlikesini göze alarak, merdivenlerden iniyorum. Bazen vatandaşlar koluma girerek, bana yardım ediyor" dedi.