(Özel) Okeyde taş çalmaya kadın çözümü

Manisa’da evlerinde okey oynarken komşuları tarafından şikayet edilen iki kadın girişimci, tasarladığı okey takımı ile hem şikayetleri engelledi, hem taş çalınma tartışmalarının önüne geçti.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki evlerinde aile arasında okey oynayan Şeyma Duruyol ve Tuğba Bozdemir adlı iki genç kadın, komşularının şikayeti üzerine ses çıkarmayan okey takımı tasarladı. 4 aylık bir çalışmanın ardından kendilerine özel ıstaka ve okey taşı tasarlayan iki girişimci kadın, gelen talepler üzerine ticarete atıldı. Evlerinin ikinci katını atölyeye çeviren kadınlar, eşlerinin de yardımıyla ürettikleri okey takımını ilk kez 26. Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda satışa çıkardı. Sessiz olma özelliği ile komşu şikayetlerinin önüne geçen okey takımı, 3 kanallı olma özelliği de taş çalınmasını engelliyor. Taş çalma tartışmalarını sona erdiren okey takımı şimdiden büyük ilgi gördü.

İsimlerinin baş harfini verdikleri ‘TŞ Okey Takımı’na patenti almak için başvurduklarını kaydeden Şeyma Duruyol, "Bir gece vakti biz evde okey oynarken, gelen şikayetler üzerine acaba bu sevdiğimiz okeyi nasıl oynayabiliriz diye düşündük. Ortağımla birlikte 3 veya 4 ay gibi bir düşünme aşamamız geçti. Birçok yöntem denedik ama en sonunda taşların ahşap olması halinde bunun daha sessiz olabileceğini düşündük. Bunu bu şekilde tasarladık. Kendi evimin 2’nci katını düzenledik. Eşlerimizin ve kardeşlerimizin de yardımıyla orada yapmaya başladık. İlk olarak hobi olarak başladık, daha sonra gelen talepler üzerine ticarete dökmeye karar verdik. Fuarında açılmasına yakındı, ilk kez fuara katılarak, izlenimleri görelim istedik" dedi.