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(Özel) Okul bahçesini festivalde açık kumarhaneye çevirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 15:36 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen festivalde eşine az rastlanan bir skandal yaşanırken, tarihi okulun bahçesinde ‘sigaraya kasnak’ arma ismi verilen şans oyunu oynatıldı.

(Özel) Okul bahçesini festivalde açık kumarhaneye çevirdiler

Denizli’nin Buldan ilçesinde gerçekleştirilen festivalde eşine az rastlanan bir skandal yaşanırken, tarihi okulun bahçesinde ‘sigaraya kasnak’ arma ismi verilen şans oyunu oynatıldı. Oyun standının, üzerinde ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ yazılı Atatürk büstünün yanına kurulması ise bir başka skandal görüntü oluşturdu.
Buldan’da bu yıl 19. gerçekleştirilen Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivali kapsamında ilçede bir dizi etkinlik gerçekleştirilmeye devam ediyor. Festivaldeki etkinlikler kapsamında şans oyunları da oynatılırken, tarihi Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu bahçesinde yapılan bir etkinlik ise bu kadarına pes dedirtti. Okul bahçesine kurulan ve adata açık kumarhaneye döndüğü olayda, sigaraya kasnak atma ismi verilen şans oyunu oynatıldı. Sigara içme yasağının da delindiği okul bahçesinde vatandaşlar 5 tanesini 10 TL’ye aldıkları kasnakları sigaranın üzerine atıp kazanmak için adeta bir birleri ile yarıştı. Ağızlarında yaktıkları sigaralar ile kollarına geçirdikleri kasnakları tezgahın üzerine atarak sigara kapmaya çalışan oyuncular okul bahçesinde eşine ender rastlanan bir skandal görüntü oluşturdu. Oyunun oynanmaması için standında üzerinde ‘Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir’ yazılı Atatürk büstünün yanına kurulması ise bir başka kabullenilemez görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

İşletmeciler okul bahçesini 5 bin TL’ye kiralayıp kumar oynattı!
Söz konusu skandal görüntülerin yaşandığı okulun festival için ilçeye gelen işletmecilerin Buldan Belediyesi’ne 13 bin TL oyunun oynadığı okulun bahçesinin kiralanması içinse 5 bin TL bağışta bulundukları öne sürüldü. Yapılan bağış sonrası okul bahçesini kiralayan işletmecilerin bahçede sigaraya kasnak atmanın yanında içi para dolu bardağa pinpon topu atma gibi şans oyunları da oynattıkları gözlendi. İşletmecilerin okul bahçesinde şans oyunu, kumar oynatıp oynatmayacaklardan festival komitesine ve belediyeye bilgi verip vermedikleri ise belirsizliğini koruyor.

“Stantlar akşam kaldırılacak”
Yaklaşık 200 bin TL bütçe ile Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik’in 28 Haziran’da başlattığı festivalde okul bahçesinde sadece kumar oynatılması değil bir takım olumsuzluklar yaşanmıştı.
Yaşanan skandalla ilgili bilgisine başvurulan Buldan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Kölemen ise okul bahçesinde kurulan oyun statlarının bu akşam itibari ile tamamının kaldırılacağını söyledi.

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