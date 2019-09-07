(Özel) Okul çantası ağrı yapıyor

Okulların açılmasına kısa süre kala uzmanlar, aileleri uyarıyor. Ağır okul çantaları, çocuklarda sırt ve bel ağrılarına neden oluyor. Ağır çanta kullanımının çocuklarda sebep olduğu ağrılar ise ileride kronik ağrılara dönüşebiliyor. Çocukların, kendi ağırlıklarının yüzde 10’una kadar ağırlıkları taşıyabileceğini belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Demirkale, çocukların ağır çanta taşımaması konusunda ailelere uyarılarda bulundu.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Demirkale, ailelerin okul döneminde çocuklarını bel ve sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye getirdiklerini söyleyerek, bunun en büyük sebebinin çocukların ağır çanta taşımaları olduğunu kaydetti.

Bildiklerinizi unutun, ağır çantalar kamburluğa sebep olmuyor

Toplumda, ağır çantaların skolyoz ve kamburluğa neden olduğuna dair iddiaların bulunduğunu vurgulayan Doç.Dr. İsmail Demirkale, “Kesinlikle ‘skolyoz’ yani yana eğrilik ve ‘kifoz’ dediğimiz kamburluk gibi problemlere sebep olmamakta. Ama çocuklar büyüdükleri için eklemlerinde kollarında bacaklarında bir takım ağrı gibi hasarlara sebep olabilmekte. Ağır çanta taşıma gibi omuriliğe dik olan yükler, büyüyen çocukların eklemlerini ve kaslarını hasara uğratmakta” diye konuştu.