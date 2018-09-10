HABER

Özel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:46 | Son Güncelleme

İZMİR'de, yeni eğitim- öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül öncesinde ailelerin okul alışverişleri sürüyor.

Özel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyor

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, yeni eğitim- öğretim yılının başlayacağı 17 Eylül öncesinde ailelerin okul alışverişleri sürüyor. Özel okul kıyafetlerinin fiyatları cep yakınca, veliler, farklı teksil firmalarının benzer ürünlerine yöneldi. Okulun armasını, yarı fiyatına satın aldıkları kıyafetlere diktiren veya ördüren veliler, bu sayede tasarruf yapıyor.
Okulların açılmasına sayılı günler kala, öğrenciler ve velileri alışveriş telaşı sardı. Özel okullardaki öğrenci kıyafetlerin fiyatı ortalama 900 ila 1200 TL'yi bulunca, çok sayıda veli alternatif aramaya başladı. Özel okulların genellikle kendilerinin sattığı kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL arasında iken, alternatif tekstil firmaları aynı modeli 15.95-22 TL arasında satıyor. Özel okulda fiyatı 100- 120 TL olan pantolonu mağazalarda 29.95-35 TL arasında fiyatlara bulmak mümkün oluyor. Veliler, okulun armasını dışarıdan satın aldıkları bu kıyafetlere ördürerek, çocuklarının ihtiyaçlarını yarı fiyatına karşılamış oluyor.
Velilerin mağduriyetine dikkat çeken Ege Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Atınç Abay, "Veliler, özel okulların öngördüğü okul kıyafeti fiyatlarından hiç memnun değiller. Kıyafetlerle ilgili alternatif yollara yöneliyorlar, bir arayış içindeler. Dışarıdan benzer ürünleri alarak üzerine özel okul amblemini ördürme, diktirme yoluna giden çok fazla veli var. Özel okullar, okul kıyafeti konusunda hiçbir pazarlık payı bırakmıyor. Dolayısıyla veliler bu durumdan oldukça şikayetçi" dedi.
FİYATLAR YARI YARIYA FARK EDİYOR
İzmir’deki bazı özel okulların kıyafet satış fiyatları ise şöyle:
Kısa kollu polo yaka tişört 50- 70 TL, V yaka tişört 45- 65 TL, şort etek 59- 98 TL, şapka 15 TL, uzun kollu sweat 98-135 TL, ekose şort 55- 65 TL, uzun kollu penye 58-65 TL, uzun kollu polar 100-165 TL, penye 45- 58 TL, yelek 70-120 TL, pantolon 100- 120 TL, eşofman takımı 135 TL.
Alternatif tekstil firmalarında ise fiyatlar şu şekilde: Kısa kollu polo yaka tişört 15.95-22 TL, V yaka tişört 9.95-15.95 TL, şort etek 20-29.95 TL, uzun kollu sweat 29.95-39.95 TL, uzun kollu penye 19.95 TL, uzun kollu polar 35.95 TL, yelek 29.99 TL, pantolon 29.95-35 TL, eşofman takımı 49.95 -59.95 TL.

FOTOĞRAFLI

Özel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyorÖzel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyorÖzel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyorÖzel okul forma fiyatlarını pahalı bulan veliler alternatif arıyor

PARTNERMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımıMegan Fox'tan 'Troya' paylaşımı
Son dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararıSon dakika! Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na FETÖ operasyonu: 13 binbaşı için gözaltı kararı
ABD'nin üstün yetenek vizesi verdiği 1,121 Türk’ten biri de oABD'nin üstün yetenek vizesi verdiği 1,121 Türk’ten biri de o
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Vakıf Katılım Bankası'nda da düşük kur olayı! Bankadan iki farklı açıklama

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

Ahmet Hakan: Yeni havaalanının adı 'Mustafa Kemal' olsun

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

'3. Havalimanı'nın adı Abdülhamit Han olacak' diyen Sevilay Yılman'dan yeni açıklama

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

İstanbul merkezli dev operasyon! Tek tek gözaltına alınıyorlar

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Kerimcan Durmaz'ın makaron ve çay isyanı! 'Artık yorganları yiyeceğiz'

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

Makam odasında gün düzenlediler! 'Kısır partisi' büyük tepki çekti

İlginizi Çekebilir

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

'Ülken için savaşır mısın? anketine AK Parti ve MHP seçmeninin verdiği cevap polemik yarattı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Abbas Güçlü'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sert tepki: Birileri Bakan olduğunu hatırlatmalı

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Nagehan Alçı'dan tahliye kararına sert tepki: Vicdanlara anlatamazsınız

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Batman'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç kaza yaptı! Yaralılar var

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

Bedelli askerlikte yeni gelişme!

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

On Numara sonuçları 10 Eylül, 840. hafta çekiliş sonuçları

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

FETÖ'nün firari sanığı Soner Cesur'un 305 baş Holstein ırkı canlı hayvanı satılıyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Hatay sınırına askeri sevkiyat sürüyor

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 2'si sözde üst düzey, 35 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.