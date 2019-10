(Özel) Okul öncesi çocukları için sağlıklı beslenme tüyoları

Okul öncesi dönemdeki çocuklar için hızlı, pratik ve sağlıklı beslenme tüyoları veren Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy, "Çocuk ailesini taklit eder, ona iyi bir model olun. Birlikte yemek hazırlayın, düzenli olarak sofra kurun" dedi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy, okul öncesi dönemdeki çocuklar için hızlı, pratik ve sağlıklı beslenme tüyoları verdi. Çocuğun ailesini taklit ettiğini söyleyen Arsoy, aileleri çocuklara iyi bir model olmaları konusunda bilgilendirdi. Uzm. Dr. Hacer Efnan Melek Arsoy, çocukların önüne yemek konduktan 20 dakika sonra hala yemiyorsa aç olmayabileceklerini ve onlarla inatlaşılmaması gerektiğine dikkat çekti.

Besinleri karıştırarak değil tek tek ve tat alacak şekilde verin

Çocukların yemekte en çok zorluk yaşadığı besin grubunun sebzeler olduğunu belirten Uzm. Dr. Arsoy, yiyeceklerin karıştırılarak değil genelde tek tek ve tat almasını sağlayacak şekilde verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Çocuklar salatalık, havuç, domates gibi bazı sebzeleri çiğ tercih edebilirler. Bunlar ilk etapta onlar için yeterli olabilir. Diğer sebzeler için ısrarcı olmayın. 3-6 yaş arasında ise büyüyüp gelişmeleri için hacim yönünden az, besin öğesi içeriği yüksek besinlere ihtiyacı vardır. Besinleri karıştırarak değil, genelde tek tek ve tat almalarını sağlayacak şekilde verin. Böylece keşfetmesi daha kolay olacaktır. Sevdiği yemek seçenekleri az olmasına rağmen sofrada mutlaka sevmediği yemekleri de bulundurun. Bu onun farklı besinleri de görerek alışmasını sağlayacaktır. Bazen sevdikleri yiyecekten bile çok çabuk bıkabilirler ya da bir gün çok güzel yemek yiyip ertesi gün çok daha az ya da fazla da yiyebilirler. Değişken iştahlarının olması normaldir. Az yediği gün, aç kalmasın diye abur cubur verilmemelidir. Çocuk porsiyonu bizimle aynı değildir. Onlar için 1 porsiyon, her yaş için 1 yemek kaşığıdır. Kahvaltı öğününü iyi yapan bir çocuk gün içinde kahvaltıya ilave 2 öğünle doyabilir. Daha küçük çocukların ise mide kapasiteleri daha küçük olduğundan 3-5 öğün talep etmeleri doğaldır. Sevmediği besinin yerine aynı gruptaki farklı bir gıda verilmelidir. Süt yerine peynir, beyaz et yerine kırmızı et, balık tercih etmiyorsa avakado ya da ceviz gibi" dedi.