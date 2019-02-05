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(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 09:38 | Son Güncelleme

Bursa polisi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı.

Bursa polisi 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ikinci yarısının ilk günü öğrencileri yalnız bırakmadı. Okul önlerinde güvenli eğitim uygulaması yapan ekipler okul servislerini tek tek durdurup şoförlere ‘Servislerde çocukları unutmayın’ uyarısı yaptı.
Bursa’da trafik, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri, çocuk polisi ve narkotik ekipleri; 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci yarısının ilk gününde çocuklar için çalıştı. Ekipler çok sayıda okul önünde sabah saatlerinden itibaren görev alarak, "güvenli bir eğitim için buradayız" mesajı verdi.
Uygulamalar sırasında özellikle okul servislerini denetleyen ekipler, şoförlere sık sık ‘Servisteki öğrencilere dikkat edin. Araçlarda öğrencileri unutmayın’ şeklinde uyarılarda bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 117 ekip, eğitim ve öğretimin yeni döneminde 827 okulda görev başındaydı. Okul önleri, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, içkili mekanlar, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonlarında denetlemeler yaptı. Trafik ekipleri okul servislerini de kontrol etti. Ekipler, saatlerce öğrencileri taşıyan servis şoförleri ile görüşerek onları öğrencilerin can güvenliği hakkında uyardı.
Evrakları eksik olan servis araçlarına cezai işlemler uygulanırken, servislerdeki hostesler de son zamanlarda gündemde olan çocukların servis araçlarında unutulması konusunda uyarıldı. Ekipler servis araçlarına binerek çocuklara emniyet kemerlerini takmalarını söyledi.
Veliler ve servis şoförleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Servis şoförleri kendi çocuklarının da başka servis araçları ile okullara gidip geldiğini dile getirerek, ‘Biz nasıl canımızı başka insanlara emanet ediyorsak onların da canları bize emanet. Uygulamalar ve denetlemeler yerinde olmuş. Polis ekiplerimize duyarlılıkları için teşekkür ederiz” dedi.
Okullara çocuklarını almaya gelen veliler de aynı şekilde memnun olduklarını belirttiler. Veliler “Okul önünde polis görmek bizleri çok mutlu etti. Hem trafik kazaları konusunda hem de çocuklarımızın güvenliği konusunda çok hassas bir çalışma sürdürülüyor. Onları her zaman görmek istiyoruz. Uygulamadan çok memnun kaldık” ifadelerini kullandılar.

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar

(Özel) Okul servislerini tek tek durdurup ‘Çocukları serviste unutmayın’ uyarısını yaptılar
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