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Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama

EĞİTİM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

Özel okul teşvik tercih sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü (ÖOKGM) tarafından velilerin erişimine açıldı. Tercih işlemleri 7-14 Eylül tarihleri arasında alınan özel okul teşviklerinin yerleştirme sonuçları 17 Eylül Pazartesi günü ilan edildi. Özel okul teşvik yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte süreç nakil ve kesin kayıt işlemleri ile devam edecek.

Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama

Özel okul teşvik sonuçları, bakanlığın yaptığı değerlendirme sürecinin ardından açıklandı. 75 bin öğrenciye özel okullarda göreceği eğitim boyunca belirli oranda destek verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Eylül Pazartesi günü itibariyle kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Kesin kayıt sürecinde işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrencilerden doğan boşluklara ise ek yerleştirmeler gerçekleştirilecek. Özel okul teşvik sonuçları sonrası ek yerleştirme dönemi ise 24 Eylül'de başlayacak.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
özel okullara teşvik edeceğine devlet okullarını pislik içinden çıkar
Tabii ki yine çikmadi. Devlet memuruyum ve bordromu tam göstermek zorundayım. İnsallah benden daha çok ihtiyacı olana çikmiştir diyeceģim ancak sanmıyorum. Çözüm aslında çok basit. Özele giden her öğrencinin devlet üzerinden belli bir yükü kalkıyor. Özele giden herkese 1500 TL teşvik verilse kimseye haksızlık olmaz.
yandaşa VAR, normal vatandaşa YOK, yazıklar olsun..
Basinda milli kavrami olan bir bakanlik ogrencileri neden ozel okula tesvik diye para odesin anlamıyorum tam tersine standartlarini yukseltmeye calissa ya bu paralari ozel okullara yedireceklerine
İhtiyacı olmayıp, lüx içinde yaşayıp , gelir durumunu zarar gösterip suistimal eden ve sadece bu beyana göre işlem yapıp haksızlığa sebep olanların ALLAH belasını versin.
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