Özel okul teşvikleri için başvurular başladı

Özel okul teşvikinden yararlanmak isteyen özel okullar, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), öğrenciler de e-Okul üzerinden 6 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet sitesinde yer alan "5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu"na göre, 75 bin öğrenciye 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere eğitim ve öğretim desteği verilecek.

Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfı) 6 bin, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeylerinde 15'er bin, temel lise seviyesinde de 24 bin öğrenci eğitim öğretim desteğinden faydalanacak.

Özel okullarda, 2018-2019 eğitim öğretim yılında teşvikten yararlanacak her bir öğrenciye, okul öncesi eğitim kurumları için 3 bin 290 lira, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960'ar lira, ortaokul ve ortaöğretim için de 4 bin 610'ar lira destek ödemesi yapılacak.

Okul öncesi eğitim kurumlarında (anaokulu ve ana sınıfları) öğrenim görecek, yaşları 48-66 ay arasında olan öğrencilerin veli veya vasileri, eğitim ve öğretim desteği için kayıtlı bulundukları resmi veya özel okullardan e-Okuldaki "özel kurumlar eğitim ve öğretim desteği" menüsü üzerinden başvuru yapacak.