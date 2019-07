(Özel) Okula gidemeyen 8 yaşındaki Azeri kızı, yardım bekliyor

“Kızım ağlıyor, ben kahrımdan ölüyorum”

Anne Bahar Beyazhançer, kızının okula gidemediği için her gün ağladığını belirterek, “2016 yılında evlenmek için Türkiye’ye geldim. Çok şükür mutlu bir ailem var ve kocam da iyi birisi. Kızım anaokuluna gitti ama şimdi okula gidemiyor. Kızım burada 2017 yılından beri kaçak olarak yaşıyor. Çocuğum okula gitmek için her gün ağlıyor. Ben de anneyim, her gün kahrımdan ölüyorum. Çocuğumun okula gitmesini istiyorum” dedi.

“Azerbaycan’a gidip gelmemiz gerek, parayı karşılayamıyoruz”

Kızının okula gitmesi için ülkesine giriş-çıkış yapması gerektiğini ve masrafları karşılayamadığını ifade eden Beyazhançer, “Her sene oturma izni alıyorduk sonra vergi parasını yatırdım kart parasını yatırdım göç idaresine gittim. E-posta getirmen lazım dediler İstanbul’dan. İstanbul’a gidip gelmem için, hamileydim gidip gelemedim. Para bulamadım İstanbul’a gitmek için. 90 gün içerisinde evrakın teslim edilmesi gerektiğini bilemedim. Sonra gittiğimde tarihin geçtiğini söylediler. Şimdi Azerbaycan’a giriş çıkış yapmam gerekiyor. En az 4-5 bin lira gerekli olduğu için gidemiyorum. Eşim de asgari ücretle çalışıyor. Ne yapmam gerekiyor biliyorum. Rica ediyorum ne olursun benim çocuğuma okula gitmesi için yardımcı olsunlar. Okula gönderemiyorum çocuğumu param yok okula gönderemiyorum. Bana yardımcı olsunlar rica ederim” diye konuştu.