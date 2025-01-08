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Özel okulda öğrencilere cinsel istismar! İğrenç iddianın ardından o öğretmen tutuklandı! Şikayetçi sayısı artıyor... 'Sizi ödüllendireceğim'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.01.2025 22:20
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Kocaeli'nde yer alan bir özel okulda öğretmenin birden fazla öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayetlerin artmasının ardından öğretmen tutuklandı.

Özel okulda öğrencilere cinsel istismar! İğrenç iddianın ardından o öğretmen tutuklandı! Şikayetçi sayısı artıyor... 'Sizi ödüllendireceğim'

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir özel kolejde öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen tutuklandı. Şikayet eden aile sayısının ise 9'da yükseldiği öğrenildi.

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"SİZİ ÖDÜLLENDİRECEĞİM"

Edinilen bilgiye göre, Kartepe'deki özel bir kolejde öğretmen M.A.'nın bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. M.A'nın "Sizi ödüllendireceğim" diyerek sınıftakileri dışarıya çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği iddia edildi.

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Öğrencilerin durumu ailelerine anlatmasıyla konu polise intikal etti. M.A., 7 ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesi alınan öğretmen M.A'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şikayet eden ailelerin sayısının ise 9'a yükseldiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli
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