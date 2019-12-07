Özel okullar neden kapanıyor? Çözüm var mı?

https://www.youtube.com/watch?v=G084405Z9Q8&feature=youtu.be
Haber-video: Esra Yalçınalp
Öğretmenler maaş alamıyor. Öğrenciler ders göremiyor. Veliler ayakta.
Doğa Okulları'ndaki kriz, gözleri bir süredir eğitim-öğretim yılı devam ederken kapanma haberleriyle gündeme gelen özel okullara çevirdi.
Devlet okullarında aradıklarını bulamayan velilerin yüksek meblağlar ödeyerek tercih ettikler özel okullar eğitim veremeyecek raddeye nasıl gelebiliyor?
Bu durumların yaşanmaması için neler yapılabilir?
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