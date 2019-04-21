Özel okullara giden öğrenci sayısı 1,4 milyonu geçti

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Tüm Özel Öğretim Kurslar, Hizmet İçi Eğitim Merkezleri, Dershaneler ve Etüt Eğitim Merkezleri Birliği Derneği (ÖZ-KUR-DER) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çevik, Türkiye genelinde 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, aradan geçen sürede yüzde 74 artarak 11 bin 694'e çıktığını, bu okullara giden öğrenci sayısının ise 1 milyon 400 bini geçtiğini bildirdi.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eğitimin, toplumlar için önemine işaret ederek, özel okullara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çevik, Türkiye genelinde 4 yıl önce 6 bin 710 olan özel okul sayısının, aradan geçen sürede yüzde 74 artarak 11 bin 694'e çıktığını, bu okullara giden öğrenci sayısının ise 1 milyon 400 bini geçtiğini bildirdi.

Özel okulların sayısının artması ve resmi okullardaki öğrencilerin özel okullara geçmesiyle hem devlet okullarının kontenjan olarak biraz azaldığını hem de özel okullarda daha rekabetçi bir ortamın oluştuğunu ifade eden Çevik, bu sayede eğitim-öğretimde kalitenin arttığını vurguladı.