Özel okullarda indirim olacak mı? Özel okul ücretlerinde son durum ne? Ücret iadesi olacak mı?

Mart ayından bu yana uzaktan eğitime geçen özel okullardaki ücret belirsizliği konusunda yeni bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacağı duyuruldu. Yüzyüze eğitim için 21 Eylül tarihi planlanırken koronavirüs vaka sayılarının gözlemleneceği belirtildi. Yüzyüze eğitim için tarihin kesinleşmemesi özel okul velilerini hareketlendirdi. Veliler uzaktan eğitim sürecinde özel okullarda indirim olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin pandemi nedeniyle yüzyüze eğitimden bir süre daha uzak kalacakları kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini öğrenen özel okul velileri ücret indirimi ve iadesi talebini seslendirmeye başladı. Uzaktan eğitimin devam etmesi halinde özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerinin iade edilmesi istendi. Aynı zamanda yüzyüze ve uzaktan eğitim arasındaki farklar değerlendirilerek özel okul ücretlerinde indirim beklentisi gündeme geldi.