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Özel okullarda indirim olacak mı? Özel okul ücretlerinde son durum ne? Ücret iadesi olacak mı?

EĞİTİM HABERLERİ  | 30.08.2020 12:38 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada etkisini göstermesiyle beraber ülkeler bulaş hızını azaltmak için çeşitli tedbirler aldı. Bu tedbirlerin başında okulların kapatılması geldi. Mart ayından bu yana devam eden uzaktan eğitim sürecinde özel okul ücretleri bilmecesi gizemini korudu. Özel okul ücret gizeminde son noktaya gelindi.

Özel okullarda indirim olacak mı? Özel okul ücretlerinde son durum ne? Ücret iadesi olacak mı?

Mart ayından bu yana uzaktan eğitime geçen özel okullardaki ücret belirsizliği konusunda yeni bir adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada koronavirüs önlemleri kapsamında okulların 31 Ağustos’ta uzaktan eğitimle başlayacağı duyuruldu. Yüzyüze eğitim için 21 Eylül tarihi planlanırken koronavirüs vaka sayılarının gözlemleneceği belirtildi. Yüzyüze eğitim için tarihin kesinleşmemesi özel okul velilerini hareketlendirdi. Veliler uzaktan eğitim sürecinde özel okullarda indirim olacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı.

Yapılan açıklamalar doğrultusunda öğrencilerin pandemi nedeniyle yüzyüze eğitimden bir süre daha uzak kalacakları kesinleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamalarda uzaktan eğitim sürecinin devam edeceğini öğrenen özel okul velileri ücret indirimi ve iadesi talebini seslendirmeye başladı. Uzaktan eğitimin devam etmesi halinde özel okullardan hizmeti verilmeyen yemek ve servis ücretlerinin iade edilmesi istendi. Aynı zamanda yüzyüze ve uzaktan eğitim arasındaki farklar değerlendirilerek özel okul ücretlerinde indirim beklentisi gündeme geldi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Özel okul velilerinin indirim talebi, özel okulların cephesinde KDV indirimi isteği olarak döndü. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal Milli Eğitim Bakanlığı’na KDV indirimi talebini dilendirdi. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dal açıklamasında, “KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansır” ifadelerini kullandı. Milli Eğitim ve ilgili bakanlıklar aracılığıyla yapılan düzenlemede özel okul ücretlerindeki KDV oranı düşürüldü. Kararın açıklamasının ardından veliler özel okul ücretleri ne kadar olacak sorusunun cevabını bulmaya çalıştı.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Özel okul velilerinin isteği doğrultusunda karar alınmasına yönelik çalışmalarını başlattıklarını ifade etmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Özel okullarda indirim yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin mutbakatı var” demişti. Özel okul ücretlerinde son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanlığı imzasıyla verilen
karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e indirildi. Özel üniversiteler için de geçerli olacak indirim 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında geçerli olacak. Verilen karar çerçevesinde 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında özel okul ücretlerinde indirim söz konusu olacak. Her özel okul konumu ve şartlarına göre belirlenen yeni KD oranı üzerinden ücretlerini şekillendirecek. Yeni eğitim yılı için ödemelerini daha önceden yapan veliler ise özel okul ücret iadesi ne zaman olacak sorusunun cevabını beklemeye başladı. Aynı zamanda özel okul ücret iadesi içerisinde servis ve yemek hizmet bedellerinin yer alıp almayacağı da merak konusu oldu.

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