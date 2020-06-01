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Özel okullarda telafi eğitim tarihi belli oldu

01.06.2020 17:06 | Son Güncelleme

MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, özel okulların 19 Haziran’a dek uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos’tan sonra yüz yüze telafi eğitim yapacağını duyurdu.

Özel okullarda telafi eğitim tarihi belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada, özel okulların 19 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edeceğini, 15 Ağustos'tan sonra 3 haftadan az olmamak kaydıyla yüz yüze telafi eğitimi yapacağını belirtti.

Resmi okullar EBA ve EBA TV üzerinden uzaktan eğitim yaparken, özel okulların da kendi imkanlarıyla uzaktan eğitim verdiğini söyleyen Yıldız, "Özel okullar, verdiği uzaktan eğitimden öğrencilerinin ne kadar faydalandıklarının ölçümünü yaparak konu tekrarı veya yüz yüze eğitim alınmasına ihtiyaç duyulan alanlarda telafi eğitimi yapabilecek. Özel ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumları ise 2019-2020 öğretim yılının bitim tarihine kadar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edecek. Yüz yüze telafi eğitim, özel okullarda 15 Ağustos 2020'den sonra başlayacak olup Ağustos ve Eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecek. Telafi eğitimi yapacak özel okullar eğitimin zamanı ve süresini il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirecek ve eğitime başlamadan ve eğitim süresince okullarında tedbirleri alacak" dedi.

"Normalleşme süreci devam ediyor"

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitimlere de 16 Mart - 31 Mayıs tarihlerinde ara verildiğini hatırlatan Yıldız, tedbirlerin uygulanmasıyla ülke genelinde olumlu sonuçlar elde edildiğini ve normalleşme sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini belirtti. Yıldız, özel öğretim kurslarının da gerekli önlemleri alarak öğrenci velilerinin istemesi halinde, eğitimlere bugünden itibaren başlayabileceğini duyurdu.

Yıldız, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri binalarında, eğitimde kullanılan araç gereçlerde, servis araçlarında maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlerle birlikte diğer kurallara titizlikle uyulmasının sağlanacağını kaydetti.

DW / HT,BW

©️ Deutsche Welle Türkçe

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