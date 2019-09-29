BURCU ÇALIK - Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, özel öğretim kurumlarında KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ettiklerini belirterek, "KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir." dedi.

Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel öğretimin ve özel sağlık sektörünün devletin desteği, önderliği olmadan ayakta duramayacağını, dünyanın her yerinde uygulamaların bu yönde olduğunu söyledi.

Devletlerin bu desteği sağlarken aynı zamanda yükünü hafiflettiğini anlatan Dal, şu an özel okullarda yaklaşık 1 milyon 440 bin öğrencinin eğitim aldığına dikkati çekti.

Bu noktada özel okul sektörünün önünün açılması, sektöre bazı kolaylıkların getirilmesi konusunda çeşitli taleplerde bulunduklarını belirten Dal, "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz. Birçok sektörde bu yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kitap gibi farklı alanlarda KDV'nin sıfırlandığına işaret eden Dal, bu taleplerinin devletin imkanları nezdinde karşılık bulacağına inandıklarını vurguladı.