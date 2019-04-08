"Özel okulların yüzde 99'u zamda üst sınırı kullanmadı"

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre, ara sınıflar için özel okul fiyatlarının bir önceki eğitim-öğretim yılında ilan edilen ücrete (Yurtiçi-ÜFE+TÜFE) bölü 2 oranına en fazla artı 5 puan ilave yapılarak hesaplandığına dikkati çeken Dal, bu hesaplamayla belirlenen oranın özel okulların yapabileceği en yüksek zam oranı anlamına geldiğini vurguladı.

Dal, gelecek eğitim-öğretim dönemi için özel okul fiyatlarına yapılan zam oranlarının yüksek olduğu eleştirilerine ilişkin, enflasyonun 1 Eylül'den itibaren ciddi bir artış trendine girdiğini, yüzde 30'lara vardığını anımsattı.

Dal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına göre belirlenen üst sınır çerçevesinde ocak ayındaki erken kayıt dönemini dikkate alırsak okullar için maksimum zam oranı yüzde 32'lere tekabül ediyordu. Yani yeni eğitim-öğretim dönemi için özel okulların yüzde 32'ye kadar zam yapma potansiyeli varken, ocak ayından bugüne kadar ücretlerini ilan eden, kayıtlarını başlatan kurumlarımızın ortalama fiyat artışları yüzde 16-17 bandında oldu. Okulların yüzde 99'u fiyat artışlarında bu üst sınırı kullanmadı. Bize ulaşan sadece bir kurum yüzde 30'lara varan zam yaptı ama bir kurumun bunu yapması 11 bin okulun durumunu belirlemez.

Sonuç olarak enflasyon oranları dikkate alındığında hem kayıt yenileyen hem de yeni kayıt yaptıracak veliler için güzel bir fiyat oranı. Asla fahiş bir zam değil. Ayrıca erken kayıtlarda bu yüzde 17'lik oran da yüzde 12'lere karşılık geliyor. Bu da bir avantaj."

- "1 milyon 400-450 bin öğrencide kalacağımızı tahmin ediyorum"

Nurullah Dal, Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 1 milyon 350 binini özel okullarda okuyanların oluşturduğunu anlatarak, "Genel olarak her yıl öğrenci sayımızı yaklaşık yüzde 10 oranında artırıyorduk. Fakat gelecek eğitim-öğretim dönemi için bu oranın yakalanamayacağını, 1 milyon 400 bin ile 1 milyon 450 bin arasında kalacağımızı tahmin ediyorum." değerlendirmesini yaptı.