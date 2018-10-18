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Özel olimpiyatlar bölge oyunları Adana'da yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

ADANA'da Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliği ile bölge oyunları yapıldı.

Malik GÖDELİNER ADANA, (DHA)ADANA'da Akbank'ın 'Şehrin İyi Hali' projesi kapsamında Çukurova Üniversitesi ve Özel Olimpiyatlar Türkiye işbirliği ile bölge oyunları yapıldı. 4 ilden gelen özel eğitim kurumu öğrencileri atletizm, masa tenisi, karma basketbol ve yüzme branşlarında mücadele etti. Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ev sahipliğinde düzenlenen ve 110 sporcunun katıldığı Özel Olimpiyatlar Bölge Oyunları Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda yapıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Özel Olimpiyatlar Türkiye Ülke Direktörü Didem Ünsür, oyunların toplumda özel eğitime ihtiyaç duyan bireyleri kapalı kapılar ardından çıkarmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Ünsür, Tek hedefimiz vardı. Bu özel çocuklarımızı sosyal hayatın içine çekebilmek, yaşıtlarıyla kaynaşmalarını sağlamak. Ne mutlu bize ki, destekçilerimizle kocaman ve sevgi dolu bir aile olmayı başardık. Hayat birlikte, oyun birlikte sloganını kendimize çatı yaparak her geçen gün bu aileyi biraz daha büyütüyoruz dedi. ÇÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan ise, Özel Olimpiyatlar Türkiye?yi üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Erdoğan, Özel çocuklarımızı, ailelerini ve özel Olimpiyatlar Türkiye gönüllülerini üniversitemizde ağırlamaktan, böyle bir etkinliğin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz diye konuştu. Konuşmaların ardından Çukurova Üniversitesi Jimnastik Kulübü sporcuları ile Suhar Duru Dans Akademisi öğrencileri tarafından dans ve Jimnastik gösterileri sunuldu. Gün boyu eğlenmenin ve birlikte spor yapmanın mutluluğunu yaşayan özel bireyler, gün sonunda yarıştıkları branşta madalya kazanmanın sevincini yaşadı.

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