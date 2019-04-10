(Özel) Ölmeyi yasaklayan muhtar mührü oğluna devretti

Önce ölümü yasaklayan ardından da yasağı kaldırarak ilk ölen kişiye çeyrek altın takacağını söylemesiyle bir anda sosyal medyanın fenomeni olan Tirkeş Muhtarı Bilal Arslan, 5 yıllık görev süresinin ardından yeniden aday olmadı. Seçimde 23 yaşındaki oğlu Hamza Arslan’ı destekleyerek muhtar seçilmesini sağlayan Bilal Arslan, 5 yıllık dinlenme sürecinin ardından yeniden muhtarlığa aday olacağını söyledi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Tirkeş Mahallesi’nde önce ölümü yasaklamasıyla ardından da ilk ölene çeyrek altın takacağını söylemesiyle gündeme gelen ve bir anda sosyal medyanın fenomenlerinden biri haline gelen muhtar Bilal Arslan 5 yıllık görev süresinin ardından yeniden aday olmadı. Yapılan seçimde Bilal Arslan’ın 23 yaşındaki oğlu Hamza Arslan mahallenin yeni muhtarı seçildi. Babadan oğla geçen muhtarlıkta baba Bilal Arslan muhtarlık mührünü mahallenin yeni muhtarı olan oğlu Hamza Arslan’a teslim ederek görevinde başarılar diledi.

"Çok hizmet ettim, çok yoruldum"

Saruhanlı’nın kırsal Tirkeş Mahallesinde 5 yıl boyunca muhtarlık yaptıktan sonra yeniden aday olmayan Bilal Arslan muhtarlığı oğluna devretmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını belirterek, "5 yıl boyunca köyümüzde muhtarlık yaptık ve çok sayıda hizmet ettik. Alt yapısı, üst yapısı, sıcak asfaltlar, camiyi yeniledik. Çok hizmetler yaptım ve yoruldum. Baktım genç bir oğlum var. Halkla konuştum halk da dedi ki, "Muhtar sen yoruldun, yerine oğlun çıksın." Halk da bunu uygun gördü. Oğlum çok genç, muhtarlığı oğluma devrettim. Halk da oğlumu seçti. Şuan babadan oğula muhtarlığı oğluma devrettim. 5 yıl boyunca oğluma başarılar dilerim" dedi.