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(ÖZEL) Ölüm geçidi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 13:02 | Son Güncelleme

Bursa’da 4 çocuk babasının hayatını kaybettiği yaya geçidinde 1 ay arayla biri lise öğrencisi olmak üzere 2 kişinin daha otomobil altında kaldığı ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesindeki yaya geçidini her gün binlerce vatandaş yolun karşısına geçmek için kullanıyor.

Bursa’da 4 çocuk babasının hayatını kaybettiği yaya geçidinde 1 ay arayla biri lise öğrencisi olmak üzere 2 kişinin daha otomobil altında kaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Merkez Nilüfer ilçesindeki yaya geçidini her gün binlerce vatandaş yolun karşısına geçmek için kullanıyor. Bölgede üst geçit bulunmadığı için yaya geçidini kullanmak zorunda kalan vatandaşlar, hızla gelen duyarsız sürücülerden dolayı ölüm tehlikesi atlatıyor. Bu zamana kadar gerçekleşen kazalarda çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.
25 gün önce Trabzon’dan torunlarını görmeye gelen Salih Akyüz (63) de yaya geçidinde bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çekirge Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve gözyaşları içinde toprağa verildi.
Talisiz adamın oğlu Cengiz Akyüz, Nilüfer’de yaya geçidinde birçok kişinin hayatını kaybetmesine rağmen üst geçidin yapılmadığını ifade ederek, aynı yaya geçidinde çok sayıda kişinin yaralandığına da dikkat çekti.
Aynı geçitte 1 ayda meydana gelen 2 kazanın görüntülerine İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri ulaştı. Ortaya çıkan kamera görüntülerinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan genç bir kadın, geçide rağmen yavaşlayamayan bir cipin önünde bir müddet sürüklendikten sonra yere düşüyor. Aracın altında kalmaktan son anda kurtulan yaralı kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederek hastaneye götürüyor.
Bir diğer kazada ise yine aynı yaya geçidi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen bir lise öğrencisi, hızla gelen otomobilin geçit üzerinde çarpmasıyla havaya fırlıyor ve yol kenarındaki direğe çarpıyor. Ağır yaralı öğrenci hastaneye kaldırılıyor. Kazada bir kadında otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuluyor.
Aynı yaya geçidinde belirli aralıklarla yaşanan kaza görüntüleri bölgeye bir an önce üst geçit yapılmasının önemini gözler önüne seriyor.

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi

(ÖZEL) Ölüm geçidi
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