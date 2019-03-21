HABER

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 16:38 | Son Güncelleme

Malatya’da daha önce birçok ölümlü kazanın yaşandığı ve ölüm kavşağı olarak adlandırılan hal kavşağında yine kaza meydana geldi.

Malatya’da daha önce birçok ölümlü kazanın yaşandığı ve ölüm kavşağı olarak adlandırılan hal kavşağında yine kaza meydana geldi. 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Dilek yolu Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi’nde bulunan ve yaşanan kazalarla sık sık gündeme gelen kavşakta bu kez hafif ticari araç ile bir otomobil çapıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada hafif ticari aracın çarptığı otomobil yoldan fırlayarak refüje çıktı. 3 kişinin yaralandığı kazada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan vatandaşları uzun uğraşlar sonucu çıkarttı. Kaza sonrası araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Mahalleli çözüm istiyor
Trafik ışıklarının bulunmadığı kavşağın çok tehlikeli olduğunu ifade eden Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi sakini Orhan Ünalır, kavşağa çözüm bulunması için defalarca yetkililerle görüştüklerini ancak bir sonuç alamadıklarını söyledi. Trafiğin yoğun olduğu kavşakta daha önce birçok kazanın meydana geldiğini aktaran Ünalır, “Biz defalarca buraya bir çözüm bulunması için yetkililere söyledik ancak buraya bir çözüm bulunmadı. Buraya en azından ışık sistemi kurulmalı. Yazık günah burada bir sürü insan öldü yaşanan kazalarda milli servetimiz boşa gidiyor. Halbuki oraya iki tane trafik ışığı dikseler bu para da milletimizin cebinde kalacak” diye konuştu.

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi

(Özel) Ölüm kavşağında yine kaza meydana geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Yüzde 22 indirim kampanyası başladı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

3 metre boyundaki dev yılan balığı görenleri hayrete düşürdü

İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.