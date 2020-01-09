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  4. (Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı

(Özel) Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Sibel Ünli’yi ölümsüzleştirmek için portresini yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde resim sanatıyla uğraşan Ersoy Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin yağlı boya portresini yaptı.30 yıldır resim sanatı ile uğraşan 45 yaşındaki Ersoy Ayyıldız, 10 günde yaptığı eserin farkındalık oluşturması için İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığına hediye etmek istiyor.

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde resim sanatıyla uğraşan Ersoy Ayyıldız, geçtiğimiz günlerde vefat eden İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli’nin yağlı boya portresini yaptı.
30 yıldır resim sanatı ile uğraşan 45 yaşındaki Ersoy Ayyıldız, 10 günde yaptığı eserin farkındalık oluşturması için İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü başkanlığına hediye etmek istiyor. Ayyıldız, Ünli’nin vefatının kendisini derinden üzdüğünü ve yağlı boya portresini tuvale aktararak ölümsüzleştirmek istediğini söyledi.
Ayyıldız, "Gerek sosyal medya ve gerek çeşitli haber sitelerinde konu olan İstanbul Üniversitesi Öğrencisi 20 yaşındaki Sibel Ünli’nin vefatı beni derinden üzmüştür. Konunun maddiyatla alakası olmadığını ailesi de bizzat açıkladı. Bende çeşitli paylaşımlarla konunun bir lira üzerinden yapılarak farklı bir algı oluşturulmaya çalışıldığını fark ettim. Bu sebeple bu genç yaşta vefat eden kardeşimizin yağlı boya portresini tuvale aktararak ölümsüzleştirmek istedim. Yanda görmüş olduğunuz 90x70 boyutundaki tabloyu kardeşimizin okuduğu bölümü olan İstanbul üniversitesi Türk dili ve edebiyat bölümü başkanlığına hediye etmek istiyorum" dedi.
Yaptığı eserin Sibel’in okulunda uygun bir yerde asılıp ölümsüzleştirilmesini istediğini belirten Ersoy Ayyıldız, "Yapmış olduğum bu eserde aslında dikkat çekmek istediğim konu insanlara dış görünüşü veya maddiyatla değil, kalp güzelliği ile bakılmasının gerektiğini ve bu portreye bakanların kolyenin ucunda ki görünen bir lira ile farklı algı oluşturmak isteyenlere de mesaj vermek istedim. Umarım yapmış olduğum bu eser kardeşimizin okulunda uygun bir yerde asılıp ölümsüzleştirilir" diye konuştu.

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