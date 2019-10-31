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(Özel) Ömerli’de kazı çalışmaları sırasında 3 işçi toprak altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 09:15 | Son Güncelleme

Ömerli’de bir fabrikanın atık su boru döşeme çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Ömerli’de bir fabrikanın atık su boru döşeme çalışmaları sırasında kazı yapan işçiler toprak kayması sonucu göçük altında kaldı. Can pazarının yaşandığı olay sonrası üç işçi göçük altından çıkarılarak hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ömerli’de bir fabrikanın arazisinde, iddiaya göre atık su borusu döşemek için kazı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması meydana geldi. Can pazarının yaşandığı arazide toprak altında kalan 3 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İşçiler itfaiyenin çabalarıyla toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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