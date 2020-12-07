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(ÖZEL) Önce anahtarı sonra aracı çaldılar

07.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir’de petrol istasyonunda sahibinin yıkadığı aracın önce anahtarını, sonra da aracı çaldılar.

İstanbul Başakşehir’de petrol istasyonunda sahibinin yıkadığı aracın önce anahtarını, sonra da aracı çaldılar. Çalıntı araçla Esenyurt’ta da hırsızlık yapan şahıslar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı bölgede sürekli hırsızlığa karıştığı tespit edilen şahıslar, bir petrol istasyonunda aracını yıkayan Şükrü Ç.’yi gözüne kestirdi. Şükrü Ç.’nin aracın arkasına geçtiği sırada otomobille gelerek aracın anahtarını çalıp uzaklaştılar. Aracın yıkamasını tamamlayan Şükrü Ç., aracını çalıştırmak istediği sırada anahtarın olmadığını fark edince aramaya başladı. Bu sırada hırsızlar Şükrü Ç.’nin araçtan uzaklaştığını görünce otomobille gelerek, aracı anahtarla çalıştırıp kaçmaya başladı. Aracının çalındığını fark eden Şükrü Ç., yoldan hırsızların peşinden koşarak yetişmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Hırsızlar çaldıkları araçla hırsızlık yaptı
Başakşehir’den çaldıkları araçla Esenyurt’ta gelen hırsızlar, aynı günün sabahında bir iş yerinden hırsızlık yaptı. İş yeri sahibi sabah gelince hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceleyerek hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sırasında aracın Başakşehir’den çalınan araç olduğunu belirledi. Ekipler hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı.
Öte yandan, hırsızların Başakşehir’den aracı çaldıkları anlar ve daha sonra Esenyurt’ta bir işyerinden gerçekleştirdikleri hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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