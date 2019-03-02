(Özel) Önce aracın içindekileri, sonra plakaları çalıp kaçtılar

Çekmeköy’de bir mahalleye dadanan hırsızlar, gece vakti bir aracın bagajındaki malzemeleri çaldı. Mahallelinin kabusu olan hırsızlar, başka bir aracın plakalarını söküp kendi araçlarına takarak olay yerinden uzaklaştılar. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesi’ndeki araçlara dadanan bir hırsızlardan biri, harekete geçmeden önce sokakta turlayarak çevreyi kolaçan etti. Ardından gözüne kestirdiği araca doğru yönelen hırsız, aracın bagajını açtı. O sırada başka bir şahıs da hırsıza yardım etmek amacıyla yanına gelirken üçüncü şahıs kaçacakları aracın yanında beklemeye koyuldu. İki şahıs aracın bagajındaki malzemeleri çalarak kendi araçlarına koydular. Daha sonra şahıslardan birisi, hemen yanlarında bulunan başka bir aracın ön ve arka plakalarını söktü ve kaçacakları araca taktı. Hem araçtaki malzemeleri hem de plakaları çalarak kaçan hırsızlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hırsız araca yönelip bagajın açıyor, yanına gelen başka bir şahıslar beraber malzemeleri çalıp araçlarına yüklüyorlar. Daha sonra şahıs başka bir aracın plakalarını söküp kendi aracına takıyor.

