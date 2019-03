(Özel) Önce dans ve spor sonra ders

Manisa’nın Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulunda uygulanan ’Beslenme Dostu Okul’ projesi kapsamında öğrenciler her çarşamba günü müzik eşliğinde dans edip spor yaparak derslerine giriyor. Sabah sporunda oldukça keyifli dakikalar yaşayan öğrenciler hem neşeli hem de zinde bir şekilde derse başlamanın mutluluğunu yaşıyor.

Yunusemre ilçesindeki Hafsa Sultan İlkokulu ’Beslenme Dostu Okul’ projesi kapsamında bir ay önce uygulamaya başladığı sabah sporu sayesinde öğrenciler her çarşamba günü derslerine müzik eşliğinde spor yaparak başlıyor. Okulun sınıf öğretmenlerinden Muzaffer Yorulmaz tarafından çalan müzikler eşliğinde verilen komutlarla spor yaparak günde zinde başlayan öğrenciler çarşamba günlerini iple çektiklerini söyledi. Okul bahçesinde ders zilinden 15 dakika önce başlayan etkinlikte öğrenciler oldukça keyifli vakit geçirirken her çarşamba derslere olan ilgilerinin daha fazla olması öğretmenleri de memnun ediyor.

Öğrenciler çok memnun

Öğrenciler çarşamba günleri spor yaparak derse başlamalarının kendilerini daha zinde hissettirdiğini belirterek, çarşamba günleri derslerini daha iyi anladıklarını söyledi. Derslerinde daha başarılı olduklarını kaydeden öğrenciler hem daha sağlıklı olduklarını hem de derslerine daha güzel motive olduklarını ifade etti.