HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Önce ellerine dezenfektan sıktı, sonra sadaka kutusunu çaldı

(Özel) Önce ellerine dezenfektan sıktı, sonra sadaka kutusunu çaldı

18.12.2020 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de bir pastaneye gelen 2 kişi çalışanları oyaladı, daha sonra dezenfektan sıkma bahanesi ile tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı.

Kadıköy’de bir pastaneye gelen 2 kişi çalışanları oyaladı, daha sonra dezenfektan sıkma bahanesi ile tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. Bir erkek ve bir kadın pastaneye gelip bir süre çalışanlarla müşteri gibi konuştu. Etrafı iyice kolaçan eden şahıslardan daha sonra erkek olan şüpheli pastane çalışanını tezgahtan uzaklaştırdı. O sırada pastanenin içinde ürünlere bakan kadın dezenfektanı eline sıkma bahanesi ile sadaka kutusunu çantasına attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Pastanenin işletmecisi Enver Özenç, "2 kişi içeriye giriyor ne alabiliriz diye çalışan elemanımızı oyalıyorlar dezenfektan sıkma bahanesi ile bayan gelip dezenfektanın yanında bulunan sadaka kutusunu çantasının içine koyuyor" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum' Kim olduğunu tanıyabildiniz mi? 'İyi ki senin kızın oldum'
Vatandaşın kafası karışık: Yaptıran da var yaptırmayan daVatandaşın kafası karışık: Yaptıran da var yaptırmayan da
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!
1/

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Joe Biden: Sorumlular bedel ödeyecek

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

Koronavirüs aşısı için düzenleme! 'Acil kullanım onayı'

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

Gizli kalması gereken aşı fiyatlarını Twitter'dan paylaştı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

YouTube'dan flaş Türkiye kararı!

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

Hastanede büyük skandal! Koronadan öldü, 5 bin lira istediler

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

İstanbullular dikkat! Toplu ulaşımda yeni dönem başlıyor

Diğer Haberler

Denizin dibinden bisiklet çıkarıldı! Ekipler ve vatandaşlar şaşkına döndü

Denizin dibinden çıkarıldı! Gördükleri şey karşısında şaşkına döndüler

İSKİ su kesintisi 18 Aralık 2020! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

18 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Covid-19 geçirenlerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir

Önemli açıklama: Onların aşı yaptırmasına gerek kalmayabilir

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

Fuhuş operasyonu! Polisi görünce pencereden atladı

e-Devlet abonelik iptali 2021... e-Devlet'ten abonelik iptali başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet'ten su, elektrik, internet, doğalgaz iptali yapma!

Beş adımda abonelik feshi

Elektrik kesintisi listesi 18 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

18 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.