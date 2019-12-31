(ÖZEL) Önce evi soydular sonra araba çalıp kaza yaptılar

Esenyurt’ta hırsızlar bir eve girerek 10 bin TL değerinde ziynet eşyası çaldıktan sonra evde bulunan otomobil anahtarını da alıp araba ile kaçtılar. Bir gün sonra Plaka Tanıma Sistemine(PTS) takılan araç ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ters yola giren hırsızlar kamyonete çarptıktan sonra aracı olay yerinde bırakıp kaçtılar.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı Esenyurt Çınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Azar isimli vatandaş sabah uyandığında evinin kapısının açık olduğunu fark edip eşini uyandırdı. Evdeki eşyaların yer değiştirdiğini ve değerli ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Azar, hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler incelemede bulunduğu sırada Azar bir şok daha yaşadı. Karakola ifade vermek için gitmek istediği esnada arabasını anahtarını da bulamayan Azar, evinin önüne baktığında aracını da yerinde bulamadı. Evine giren hırsızların yaklaşık 10 bin TL değerindeki altınları çaldıktan sonra evde bulunan araba anahtarını da alıp araçla kaçtıkları anlaşıldı. Hakan Azar polis ekipleri ile birlikte Esenkent Polis Karakoluna giderek şikayette bulundu.

“Çaldıkları araç ile kaza yaptılar”

Şikayeti değerlendiren polis ekipleri şüphelileri yakalamak adına çalışma başlattı. Öncelikle çevredeki mobese görüntülerini inceleyen ekipler, daha sonra çalınan aracın plakasını tüm ekiplere bildirdi. Hırsızlık olayından bir gün sonra Avcılar’da Plaka Tanıma Sistemine (PTS) takılan hırsızlar için dar alan çalışması başlatıldı. Avcılar Asayiş Büro Ekipleri ve Avcılar Trafik Ekipleri bölgelerinde bulunan aracın peşine düştüler. Polis ekiplerinin çalışması sonucu hırsızlar ile polis ekipleri arasında Firüzköy Bulvarında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamacanın ardından ters yöne giren hırsızlar bir kamyonete çarparak durdular. Kazanın ardından kaçmaya başlayan 3 şüpheli gözden kayboldu. Polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışmaya devam ediyor.

“Evimize girmeye korkuyoruz”

Hırsızların yatak odalarına kadar girdiğini belirten Hakan Azar, ”Biz uyurken bu hırsızlar yatak odamıza kadar girip bizim altınlarımızı çaldılar. Kızımın odasına girip onun kumbarasında bulunan bin TL çalmışlar. Bunlar korkusuzca bu hareketleri yapıyorlarsa gereken cezayı almalılar. Biz evimize girmeye korkar hale geldik. Evimize girip eşyalarımızı çalıyorlar daha sonra oturma odasında bulunan araç anahtarımı alıp, araba ile kaçıyorlar. Umarım en kısa zamanda bu şahıslar yakalanır ve gereken cezayı alırlar. Bu konuyla alakalı olarak Emniyet güçlerimiz bize gereken ilgiyi gösterdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” diye konuştu.



