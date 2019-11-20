(ÖZEL) Önce kaza yaptılar, sonra kameraya el salladılar

Beylikdüzü’nde 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, arkadaşlarıyla tur attığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisine çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan gençlerin pişkin tavırlarla kendisini görüntüleyen kameraya el sallaması pes dedirtti.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Beylikdüzü Gonca Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulların ilk ara tatile girmesiyle arkadaşlarıyla gezmek isteyen A.S (15), annesinin 34 FM 3425 plakalı aracını alıp 4 arkadaşıyla birlikte Beylikdüzü’nde tur atmaya başladı. Bu sırada eve gitmekte olan üniversite öğrencisi Elçin Mutlu (24), yolun karşısına geçtiği sırada hızla gelen A.S.’nin idaresindeki aracın çarpmasıyla havaya fırlayıp yere düştü. Kazayı görenler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından genç kadını Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırdı. Kaza yapan sürücünün 15 yaşındaki ehliyetsiz bir lise öğrencisi olduğunu gören trafik polisi, genç ehliyetsiz sürücüye alkol kontrolü gerçekleştirdi ve kazayla ilgili tutanak tuttu.