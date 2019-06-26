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(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi sulara giren kişi sayısı da artıyor.

Eskişehir’de, hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi sulara giren kişi sayısı da artıyor. Boğulma vakalarının başladığı bugünlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli personeller, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahalenin yanı sıra gönüllü olarak da dalgıçlık yapıyor.
Yangın, kaza başta olmak üzere birçok olayda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Eskişehir İtfaiyesi, suda gerçekleştirdiği çalışmalarla da göz dolduruyor. Başta Porsuk Çayı olmak üzere kentte bulunan göl, gölet ve barajlardaki boğulma vakalarındaki başarılı çalışmalarıyla model olan Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Üstü Arama-Kurtarma timi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 kişinin hayatını kurtardı.
6 kişiden oluşan dalgıç timi gönüllülük esasına göre, suda gerçekleşen olaylara müdahale ediyor. Karasal iklimin balık adamları üst düzey görev bilinçleri ve hizmet anlayışıyla vatandaşlara tamamen gönüllü olarak arama kurtarma hizmeti de sunuyor.
Eskişehir itfaiyesinde görevli ve aynı zamanda gönüllü Su Altı Üstü Arama Kurtarma hizmeti veren personellerin donanımlı, eğitimli ve özverili olduklarını belirten Eskişehir İtfaiyesi Daire Başkanı Ergün Peker, "Yaz aylarındaki hareketlilik birtakım olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor. 2018 yılında biz 18-20 kişiye yakın vatandaşımız kurtarıldı. Özellikle bizim şehrimizin içinden Porsuk Çayı’nın geçmesi sebebiyle burada bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle de gençlerimizin Porsuk kenarında serinlerken vakit geçirirken dikkatli olmaları gerekiyor, çok fazla suya yaklaşmamaları gerekiyor. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gerekenler de çocuklar. Çocuklar daha hareketli oldukları için bir anda kontrolden çıkabiliyorlar ve suya düşebiliyorlar. Bizim Porsuk kenarında 90’a yakın cankurtaran simit dolabımız var. Ola ki bizim yokluğumuzda bir vatandaşımızın gerek duyması durumunda oradaki can simidini atıp suya düşen kişiyi kurtarma imkanına sahipler. Bu gerçekten de oluyor ve bu simitler kullanılıyor. Bizim bu kapsam da su altı su üstü arma kurtarma ekibi olarak görev yapmakta olan 6 tane personelimiz var. Bu personellerimiz uzun süre denizde, pis sularda, göllerde, göletlerde, akarsularda eğitim aldılar ve şu anda gönüllü olarak bu işi yapmaktalar. Hem itfaiyeciliği yapmaktalar, ayrıca gönüllü olarak da bu su altı su üstü arama kurtarma görevini de yürütmekteler. Gayet de başarılı ve özverili bir şekilde bu görevi yerine getiriyorlar. Sadece yazın değil, kışın da bizim su altı ve üstü arama kurtarma işlemlerimiz olabiliyor. Kanallara araçlar uçabiliyor, vatandaş farkına varmadan suya düşebiliyor. Bu durumlar için biz de bir su altı su üstü arama kurtarma aracı donanımlı olarak temin ettik. Biz bunu şu anda kullanıyoruz, Eskişehir’in hizmetine sunduk. Tabi ki asıl temennimiz hiç böyle durumlarla karşılaşmayalım" şeklinde konuştu.

"İnsanların hayatını kurtarmak bizim işimiz"
Eskişehir İtfaiyesi’nde görevli personellerden oluşan dalgıç grubunun 7 kişi olduğunu aktaran İtfaiye Çavuşu Mehmet Çakin, gönüllü olarak Su Altı Üstü Arama Kurtarma ekibinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çakin, "Gönüllü olarak dalgıçlık yapmaktayız. Dalgıç gurubu olarak 7 kişiyiz. Her vardiyamızda 2’şer kişi var. Bir kişi de karargâhta eğitim şubemizde var, bu şekilde hizmet vermekteyiz. Bizim bu işi yapmak aklımızda yoktu. Biz buraya geldiğimizde personel seçildi. Biz bu iş için seçildik ve başarılı olduk. Bu işi şimdi gönüllü olarak yapmaktayız. Bu işi yapmaktan çok mutluyuz. İnsanların hayatını kurtarmak bizim işimiz. Yangınlarda, kurtarmalarda ve özellikle dalgıçlık olsun, çoğu zaman canlı olarak kurtaramıyoruz ama, yine de bu şekilde insanlara yardımcı olmak bizim görevimiz" dedi.
Gönüllü arama kurtarma ekibinin olaylara ivedilikle müdahale ettiğini ve olay yerine intikal sürecini aktaran Mehmet Çakin, "Özellikle 110’a gelen ihbarlar sonucunda, vardiyamızda genellikle 2 kişi olarak, hızlı ve ivedi bir şekilde aracımıza geliriz; bir kişi kesinlikle arka tarafa geçer. Arka tarafta havanın şartlarına göre yarı ıslak ya da kuru elbisesini giyer, diğer arkadaşımız da şoförle birlikte adresin teyidini yapar bizi hızlı bir şekilde götürmesi için. Arkadaş aracın içinden hangisini giyecekse arkada malzemesini alır ve hazır olur. En son olay yerine vardığımızda, arkadaşımız suya girip, özellikle su üstündeyse hemen kurtaracak şekilde müdahale eder" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir hizmeti vatandaşlarımıza sunduğumuz için gururluyuz"
Gönüllü dalgıçlık yaparak vicani sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra insanları kurtarmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen İtfaiye Eri Özgür Altınışık, "İtfaiye görevimizin yanında aynı zamanda su altı su üstü arama kurtarma faaliyetlerinde de gönüllü olarak görev yapıyoruz Biz itfaiyede bu işi gönüllü olarak yapıyoruz, bundan da çok büyük mutluluk duyuyoruz. İnsanlara yardım ediyoruz; su üstünde boğulmakta olan vatandaşı kurtararak veya herhangi bir şekilde boğularak hayatını kaybetmiş vatandaşları su altından çıkarıp ailelerine teslim ederek vicdani sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Böyle bir hizmeti de vatandaşlarımıza sunduğumuz için gayet gururluyuz" diye konuştu.

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları
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