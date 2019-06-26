(özel) Onlar karasal iklimin gönüllü balık adamları

Eskişehir’de, hava sıcaklığının artmasıyla serinlemek için başta Porsuk Çayı olmak üzere gölet ve baraj gibi sulara giren kişi sayısı da artıyor. Boğulma vakalarının başladığı bugünlerde, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinde görevli personeller, yangın, trafik kazası gibi olaylara müdahalenin yanı sıra gönüllü olarak da dalgıçlık yapıyor.

Yangın, kaza başta olmak üzere birçok olayda başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Eskişehir İtfaiyesi, suda gerçekleştirdiği çalışmalarla da göz dolduruyor. Başta Porsuk Çayı olmak üzere kentte bulunan göl, gölet ve barajlardaki boğulma vakalarındaki başarılı çalışmalarıyla model olan Eskişehir İtfaiyesi Su Altı Üstü Arama-Kurtarma timi, geçtiğimiz yıl yaklaşık 20 kişinin hayatını kurtardı.

6 kişiden oluşan dalgıç timi gönüllülük esasına göre, suda gerçekleşen olaylara müdahale ediyor. Karasal iklimin balık adamları üst düzey görev bilinçleri ve hizmet anlayışıyla vatandaşlara tamamen gönüllü olarak arama kurtarma hizmeti de sunuyor.

Eskişehir itfaiyesinde görevli ve aynı zamanda gönüllü Su Altı Üstü Arama Kurtarma hizmeti veren personellerin donanımlı, eğitimli ve özverili olduklarını belirten Eskişehir İtfaiyesi Daire Başkanı Ergün Peker, "Yaz aylarındaki hareketlilik birtakım olumsuzluklara sebebiyet verebiliyor. 2018 yılında biz 18-20 kişiye yakın vatandaşımız kurtarıldı. Özellikle bizim şehrimizin içinden Porsuk Çayı’nın geçmesi sebebiyle burada bizim biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle de gençlerimizin Porsuk kenarında serinlerken vakit geçirirken dikkatli olmaları gerekiyor, çok fazla suya yaklaşmamaları gerekiyor. Bu konuda özellikle dikkat edilmesi gerekenler de çocuklar. Çocuklar daha hareketli oldukları için bir anda kontrolden çıkabiliyorlar ve suya düşebiliyorlar. Bizim Porsuk kenarında 90’a yakın cankurtaran simit dolabımız var. Ola ki bizim yokluğumuzda bir vatandaşımızın gerek duyması durumunda oradaki can simidini atıp suya düşen kişiyi kurtarma imkanına sahipler. Bu gerçekten de oluyor ve bu simitler kullanılıyor. Bizim bu kapsam da su altı su üstü arma kurtarma ekibi olarak görev yapmakta olan 6 tane personelimiz var. Bu personellerimiz uzun süre denizde, pis sularda, göllerde, göletlerde, akarsularda eğitim aldılar ve şu anda gönüllü olarak bu işi yapmaktalar. Hem itfaiyeciliği yapmaktalar, ayrıca gönüllü olarak da bu su altı su üstü arama kurtarma görevini de yürütmekteler. Gayet de başarılı ve özverili bir şekilde bu görevi yerine getiriyorlar. Sadece yazın değil, kışın da bizim su altı ve üstü arama kurtarma işlemlerimiz olabiliyor. Kanallara araçlar uçabiliyor, vatandaş farkına varmadan suya düşebiliyor. Bu durumlar için biz de bir su altı su üstü arama kurtarma aracı donanımlı olarak temin ettik. Biz bunu şu anda kullanıyoruz, Eskişehir’in hizmetine sunduk. Tabi ki asıl temennimiz hiç böyle durumlarla karşılaşmayalım" şeklinde konuştu.