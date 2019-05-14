HABER

(Özel) Önlerinde olan kazaya aldırış etmeden geçip gittiler

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin dükkana girdiğini gören yayalar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

(Özel) Önlerinde olan kazaya aldırış etmeden geçip gittiler

Kayseri’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobilin dükkana girdiğini gören yayalar, hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti. Yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün fren yerine gaza bastığı otomobil, giyim dükkanına girerek durabildi. Kazanın ardından bir süre şoka giren sürücü, otomobilden inemedi. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kaydettiği kazada, kazanın ardından yolda yürüyen vatandaşların umursamazlığı şaşırttı. Yayalar, dükkana giren otomobili gördükleri halde hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam etti.

(Özel) Önlerinde olan kazaya aldırış etmeden geçip gittiler

(Özel) Önlerinde olan kazaya aldırış etmeden geçip gittiler

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Bursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılarBursa'da 1 ton balığı, piknik alanına bırakıp kaçtılar
Yaşlı kadının parmağını kırıp yüzüğünü gasbeden komşuya 13,5 yıl hapisYaşlı kadının parmağını kırıp yüzüğünü gasbeden komşuya 13,5 yıl hapis
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Trump açık açık tehdit etti! 'Karşılığı ağır olur'

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Anket şirketlerinden canlı yayında İstanbul seçim açıklaması

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Desteğini bu paylaşımla gösterdi

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Çukur'da şok final sahnesi! Kim öldü?

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

Obama yine gündemde! Bu iddia çok konuşulacak

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

'Davutoğlu kuracağı partiyi Diyarbakır'da açıklayacak' iddiası

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Cezaevi firarisi operasyon sırasında pencereden atladı

Siparişleri götürürken kazada can verdi

Siparişleri götürürken kazada can verdi

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.