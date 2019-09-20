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(Özel) Org hırsızları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de bir müzik aletleri dağıtım şirketine giren hırsızlar, iki buçuk dakika içerisinde org ve piyanonun da bulunduğu 50 bin TL değerinde müzik aleti çalıp kayıplara karıştı.

Sancaktepe’de bir müzik aletleri dağıtım şirketine giren hırsızlar, iki buçuk dakika içerisinde org ve piyanonun da bulunduğu 50 bin TL değerinde müzik aleti çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Şirket sahibi ise mahallede hırsızlığın arttığını söyleyerek, "Nöbet tutmaya başlayacağız" dedi.
Olay, Sancaktepe’de önceki sabah meydana geldi. İddiaya göre, bir grup hırsız müzik aleti dağıtım şirketi önüne sabah saatlerinde geldi. Hırsızlar kilidi ve zinciri kestikten sonra şirket içine girdi. İki buçuk dakikada dükkanı adeta boşaltan hırsızlar 50 bin TL değerindeki org ve piyanodan oluşan müzik aletini çaldı. Firma sahibi Hamit Öztürk, mahallede hırsızlığın arttığını söyleyerek, "Kilidi kesip zinciri kesmişler. Sabah saatlerinde alarm çaldı. Gelene kadar çalıp kaçmışlar. Profesyonel bir hırsızlık. Mahallede iki yere daha hırsız girdi. Nöbet tutmayı düşünüyoruz. İki buçuk dakikada piyano ve org çaldılar" dedi.

Hırsızlık anları kamerada
Hırsızlık anları ise saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızlar zinciri kesip içeri giriyor. Ardından müzik aletlerini iki buçuk dakikada minibüse yükleyip kaçıyorlar.

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