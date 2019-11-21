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(Özel) Organ bekleyen çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 10:14 | Son Güncelleme

Bursa’da diyalize girip organ bekleyen minik çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları minik çocukların hayal ettiklerini alarak onlara hediye etti.Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Tıp Fakültesinde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

Bursa’da diyalize girip organ bekleyen minik çocuklar hayallerini yazdı, iş adamları minik çocukların hayal ettiklerini alarak onlara hediye etti.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününde Tıp Fakültesinde tedavi gören çocukların hayallerini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. Hastaneye uzun yıllardır diyalize girmek için gelen çocuk hastalara kalem ve kağıt veren hastane personeli onlara neye sahip olmak istediklerini hayal ettiklerini sordu. Minik çocuklar da neyi hayal ediyorlarsa onu kağıda yazdı. Çocukların yazdıkları hayallerini Bursalı iş adamlarına iletildi. Bir grup gönüllü iş adamı minik çocukların hayal ettiği ne varsa alıp onlara tedavi gördükleri hastanede sürpriz yaparak hediyelerini verdi. Minik çocuklar ise hayal ettiklerini alarak kendilerine hediye eden iş adamlarına teşekkür etti.
Minik çocukları sevindiren iş adamlarından Hakan Turhan, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, tüm dünyada çocukların başta en temel hakkı olan yaşam, sağlık ve eğitim hakkına dikkat çekmek için bu etkinliği yapıyoruz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesiyle birlikte organ nakli bekleyen çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirdik. Çok farklı hayalleri vardı. Biz bize ulaşan istekleri alarak onlara hediye ettik" dedi.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Şaduman Balaban Adın, "Dünya çocuk haklarının kutlandığı bir günde nakil bekleyen çocuk hastalarımızı sevindiren iş adamlarına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Uludağ Üniversitesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Sahriye Keskin ise, "20 Kasım çocuk hakları gününde organ bekleyen ve tedavisi devam eden hasta çocuklarımıza ne istersiniz diye sorduk ve bu yazdıkları istekleri iş adamları yerine getirdi. Çocukların yüzündeki mutluluğu görmek bizi mutlu etti" diye konuştu.

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