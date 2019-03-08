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(Özel) Orman işçilerinin ‘Hamiyet Abla’sı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bir emekçi kitlesini 10 yıldır temsil eden Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı olan Hamiyet Boyacı, gece gündüz demeden kimi zaman bir dağın zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde, kimi zaman ormanların en ücra köşesindeki yangın ekibinde çalışan işçilerle bir araya geliyor.

Üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bir emekçi kitlesini 10 yıldır temsil eden Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı olan Hamiyet Boyacı, gece gündüz demeden kimi zaman bir dağın zirvesindeki yangın gözetleme kulesinde, kimi zaman ormanların en ücra köşesindeki yangın ekibinde çalışan işçilerle bir araya geliyor. Bin 250 orman işçisinin ‘Hamiyet Abla’sı, telefon geldiğinde üzerine yeleğini, ayağına da spor ayakkabılarını geçirip işçilerin dertlerine çözüm buluyor.
Öz Orman İŞ İzmir Şube Başkanı Hamiyet Boyacı, üyelerinin yüzde 95’inin erkek olduğu bin 250 orman işçisinin ‘Hamiyet Abla’sı. Gece gündüz demeden orman işçilerinin yanında olan Boyacı, telefon geldiğinde üstüne yeleğini, ayağına da spor ayakkabılarını geçirerek işe koyuluyor. Erkeklerin yoğunlukta olduğu bir ortamda seçilerek göreve gelen Boyacı, işçiler arasında işinin hakkını vermesiyle ünlü. Kışın karda çamurda buz üzerinde, yazın alevlerin karşısında köz üzerinde çalışan cefakar orman işçilerinin kendisini ‘abla’ olarak gördüğünü belirten başarılı sendikacı, dünyanın en tehlikeli işler sınıfında olan ormancılık iş kolunda çalışan üyelerine bir abla, bir anne şefkatiyle yaklaştığını; onların iş sağlığı ve güvenliklerini her şeyin üstünde gördüğünü söyledi.

“Kadın hakkı, insan hakkıdır”
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde işçi olarak çalıştığını, bu sürede sendikal faaliyetlerde de bulunduğunu kaydeden iki kız, iki de torun sahibi Boyacı, “Üyelerimizin yüzde 95’i erkek. Böyle bir ortamda seçilerek göreve geldim. Bu görevde üye arkadaşlarım bana büyük bir sorumluluk yüklediler. Bu sorumlulukla ben, yapmam gerekenin iki katını yapmak zorunda kaldım ki, bundan da çok memnunum. Ben onlar için her şeyden önce bir anne, bir ablayım. Üyelerimizin ağlayan gözü, gülen yüzü ilkesinden sapmadan bu görevi yürütüyorum. Orman işçiliği özveri isteyen bir iş. Orman işçiliği, orman sevdalısı olmakla başlar. Gelecek kuşaklara iyi bir miras bırakmak istiyorsak, işe ormanlarımızı korumakla başlamalıyız. Bizim orman işçilerimiz yazın köz ile kışın buz ile savaşırlar. Orman işçiliği, vefakarlıkla, cefakarlıkla başlar. Üyelerimizle birlikte 7/24 göreve hazır olarak bekliyoruz. Gece saat kaç olursa olsun, telefon geldiği zaman göreve hazırız” dedi.
Boyacı, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili de "Kadın hakkı, insan hakkıdır. Birlikte üretip birlikte paylaşalım” mesajını verdi.

"Dezavantajı yok, artısı var”
Orman işçilerinden Cüneyt Baytok, “Sendika başkanımızın kadın olmasının bizim için herhangi bir dezavantajı yok, artısı var. Bir anne, bir abla gibi her zaman bizim yanımızda. Şefkatle tüm sorunlarımızla ilgileniyor” derken, İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan da "Hamiyet Boyacı ile yaklaşık 3 yıldır uyum içerisinde çalışıyoruz. Kendisi işçilerin sorunlarını en kısa sürede bize aktarıyor, sorunlar büyümeden çözme imkanımız oluyor” ifadelerini kullandı.

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