(Özel) Ormanlık alana terk edilmiş 12 köpek donmak üzereyken bulundu

İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli-Danamandıra hattında tren yolu kenarındaki ormanlık alana terk edilmiş 8’i yavru 12 köpek donmak üzereyken bulundu. Kurtarma çalışmalarına AKOM da destek verirken, ilk müdahalesi yapılan köpeklerin tedavileri sürüyor.

Merkezi İstanbul Silivri’de bulunan Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), İstanbul’un Tekirdağ sınır köylerinden Küçüksinekli - Danamandıra hattında tren yolu kenarında ormanlık alana terk edilmiş 3 yavru köpeğin kar altında ölmek üzere olduğu ihbarını aldı. İhbarı alır almaz harekete geçen derneğin kurtarma ekibi, yavru köpekleri almak üzere bölgeye gitti. HAYKURDER ekibi bölgeye ulaştığında ise bir dramla karşılaştı. Orman kenarında bir barakanın altına sığınmış 8 yavru köpek ve 2 anne köpek ile bölgede bulunan yaralı köpeklerle karşılaştı.

6 saat süren çalışmayla kurtarıldılar

Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile çalışma yapmakta zorlanan ekip, takviye desteğe ihtiyaç duydu. AKOM ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ile irtibata geçilmesi üzerine bölgeye AKOM’dan bir arazi aracı ve Silivri Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğünden de ekip yönlendirildi. Önce barakanın alt kısmında bulunan paletlere sığınan yavru köpekler, ardından 2 anne köpek ve bölgede karşılaşılan 2 yaralı köpek koruma altına alındı.