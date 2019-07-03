HABER

(Özel) Orta Asya’nın bozkırları değil, Erciyes Dağı’nın etekleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 11:52 | Son Güncelleme

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde üç kardeş, yazın 600 koyuna çobanlık yaparak ailelerine yardım ediyor.Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulu Sindelhöyük Mahallesi’nde Zuhal, Dilara ve Dilaver Çobanoğlu isimli üç kardeş, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte besicilikle uğraşan ailelerine yardım ediyor.

(Özel) Orta Asya’nın bozkırları değil, Erciyes Dağı’nın etekleri

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın eteklerinde üç kardeş, yazın 600 koyuna çobanlık yaparak ailelerine yardım ediyor.
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Erciyes Dağı’nın eteklerinde kurulu Sindelhöyük Mahallesi’nde Zuhal, Dilara ve Dilaver Çobanoğlu isimli üç kardeş, okulların yaz tatiline girmesi ile birlikte besicilikle uğraşan ailelerine yardım ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte 600 koyunu otlatmaya çıkaran kardeşler, Orta Asya’nın bozkırlarını andıran arazide koyunlara çobanlık ediyor. Ata binen ve av tüfeğini de yanlarına alan Çobanoğlu kardeşler, her türlü tehlikeye karşı tedbirli davranıyor.
Liseyi bu yıl bitirerek üniversite sınavına giren ve en büyük hayali olan veterinerliği kazanmak istediğini söyleyen Dilara Çobanoğlu, "Yaz tatilinde evdeyiz ve ailemize yardım ediyoruz. 600 tane koyunumuz var, onları otlatıyoruz. Yanıma tüfek aldım, çünkü hayvanları otlatırken çok kurt denk geliyor. Hem onları hem de kendimizi korumaya çalışıyoruz. Okullar açılana kadar da ailemize bu şekilde destek olacağız" diye konuştu.

(Özel) Orta Asya’nın bozkırları değil, Erciyes Dağı’nın etekleri

PARTNERBu kente sadece çıplaklar girebiliyor!Bu kente sadece çıplaklar girebiliyor!
Binlerce sokak hayvanı sağlığına kavuşturulduBinlerce sokak hayvanı sağlığına kavuşturuldu
43 yıl sonra beyaz gelinlik hayaline kavuştu43 yıl sonra beyaz gelinlik hayaline kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Survivor Atakan'dan Dalaka itirafı! İlk defa açıkladı

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Tek kelimeyle katliam! Onlarca ölü ve yaralı var!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Son dakika... Diyarbakır'da büyük operasyon!

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı hayatını kaybetti

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

Kaşıkçı cinayetinin üzerine bu nedenle gidilmemiş!

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

CHP'li siyasetçi yaşamını yitirdi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Taksim karıştı! Onur Yürüyüşü gerilimi

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Çorlu tren kazası davasında gerginlik, mahkeme heyeti çekildi

Çorlu tren kazası davasında flaş gelişme!

Bu çiftliğe gidenler çalışma karşılığında bedava tatil yapıyor!

Bu çiftliğe gidenler bedava tatil yapıyor!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Define kazılarında tarihi anıtı patlattılar!

Diyadin Belediye Başkanı ve yardımcısının polislerce darbedildiği iddiası! Yalanlama geldi

'Belediye başkanı darbedildi' iddiasına yalanlama!

'Demirören Medya Grubu satılıyor' iddiasına açıklama!

Demirören Medya Grubu satılıyor mu?

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

FETÖ’nün mali yapılanmasına operasyon: 47 kişiye gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.