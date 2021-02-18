(Özel) Ortaköy’de aralarında husumet olan 2 kardeş sokak ortasında birbirini bıçakladı

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde, alacak-verecek davası nedeniyle aralarında husumet olan iki kardeş, sokak ortasında güpegündüz bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada yere düşürdüğü ağabeyini defalarca bıçaklayan şahıs vatandaşlar tarafından güçlükle uzaklaştırıldı. Korkunç kavga güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, yaralı ağabey ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan kardeş ise Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce cezaevinden çıkan ağabey Ahmet Kayır, alacak-verecek davası nedeniyle arasında husumet olan kardeşi Servet Kayır ile semtte karşılaştı. Ağabey Kayır, kardeşini görür görmez elindeki bıçakla saldırmaya başladı. Kardeşinin de bıçakla karşılık vermesi üzerine saldırı bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Kardeş Kayır’ın yanındaki arkadaşlarının da müdahale etmesi sonucu ağabey Kayır yere düştü. Bunu fırsat bilen kardeş Kayır, ağabeyini yerde defalarca bıçakladı. Saldırgan kardeş, arkadaşları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.