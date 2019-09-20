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(Özel) Ortaokulda dehşet anları kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 16:09 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5’inci sınıf öğrencisi, 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü.

Esenyurt’ta bulunan bir ortaokulda 5’inci sınıf öğrencisi, 3’üncü kattaki sınıfın penceresinden aşağıya düştü. Öğrencinin ağır yaralandığı olay, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Kıraç Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 5’inci sınıf öğrencisi teneffüs sırasında 3’üncü katta bulunan sınıfının penceresine çıkarak aşağıya düştü. Öğrencinin çığlıklarını duyan okul yönetimi ve veliler olay yerine doğru koştu. Okula gelen sağlık ekipleri öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Öğrencinin okuldan kaçmak için camdan atlamaya çalıştığı iddia edildi.
Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarında da saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sınıfın penceresine çıkan öğrenci, bir süre aşağıya bakıyor ve ardından düşüyor. Olayın ardından veliler panik içerisinde okulun bahçesine koşuyor.

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