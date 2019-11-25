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(ÖZEL) Osman Gazi’nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 12:04 | Son Güncelleme

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.Bursa Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimine başlanan Osmanlı helvası her kesim tarafından beğeniyle tüketilmeye başlandı.

(ÖZEL) Osman Gazi’nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin en çok sevdiği tatlı olarak bilinen Osmanlı helvası Bursalı kadınlar tarafından üretilmeye başlandı.
Bursa Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi tarafından üretimine başlanan Osmanlı helvası her kesim tarafından beğeniyle tüketilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde kooperatif yöneticileri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir araya gelerek projeyi anlattı. Bakan Pakdemirli de destek olacaklarını söyledi.
Yaptıkları Osmanlı tatlısı ile her kesimden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Yenişehir Hatun İşi Kalkınma Kooperatifi Başkanı Tuğba Tarım, “Osman Gazi’nin en sevdiği tatlı olan Osmanlı helvası çok az malzemeyle ve tadında vegan kavramıyla yapılan içinde hiçbir hayvansal ürün olmadığı gibi yapımı çok meşakkatli, hazırlanması üç saat süren bir tatlıdır. Yapımı zor olduğu için günümüzde de yapımı unutulmaya yüz tutmuş bir tatlıydı. Onu tekrar kendi kültürümüzün tatlısı olduğu için canlandırmaya karar verdik” diye konuştu.
Başkan Tarım, “Osmanlı helvasını seri üretim yapmak istiyoruz. Osmanlı’nın ilk başşehri olan Yenişehir’in bu güzel tatlısını tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz” dedi.

(ÖZEL) Osman Gazi’nin en sevdiği tatlı Osmanlı helvasının üretimine başlandı

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