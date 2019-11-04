(Özel) Osmanlı çarığı Hollywood yıldızlarının ayağında

Çocuk yaşlarda tanıştığı çarıkçılık mesleğini 5’nci kuşak olarak sürdüren Hüseyin Kopar, ‘Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Thor, Truva, Avatar’ gibi dünyaca ünlü filmler için çarık dikti. Osmanlı çarığını dünyaya tanıtan 54 yaşındaki çarık ustası, unutulmaya yüz tutan bu mesleği gelecek nesillere taşımak istiyor.

Kahramanmaraş’ta 5‘nci kuşak olarak Osmanlı çarığı üreten Hüseyin Kopar, unutulmaya yüz tutan çarıkçılık mesleğini günümüze taşıyor. Dünyaca ünlü Hollywood filmlerine çarık hazırlayan Kopar, Osmanlı çarığını dünyaya tanıtmayı başardı. Kopar, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Thor, Truva, Avatar gibi filmler için hem kostüm, hem Osmanlı çarığı hazırladı. Osmanlı çarığı ve yemenileri Almanya ve Kanada’da deri müzelerine gönderen 54 yaşındaki çarık ustası, çırak bulamamaktan yakınıyor.

Kahramanmaraş’ın ilk coğrafi işaretli ürünü

5 kuşaktır ölmeye yüz tutmuş Osmanlı çarıklarını yaparak yurt içine ve yurt dışına pazarladığını söyleyen Kopar, yaptığı ürünlerin tamamen el yapımı olduğunu vurgulayarak, “Dünyada suda, çamurda ve denizde giyilebilen tek ayakkabı unvanı almaktadır. Bu yüzden de bu ürünler Kahramanmaraş ilinde ilk coğrafi işaretli ürünler arasına girmiştir. Bu derilerde hiçbir kimyasal madde kullanılmaması, tamamen kök boya kullanılması, hiçbir yapıştırıcı madde, hiçbir kimyasal madde kullanılmadığından dolayı coğrafi işaret almıştır” diye konuştu.