(Özel) Osmanlı’dan kalan nakkaşlık sanatını gelecek nesillere aktarmak istiyor

1993 yılından beri cami, sarayların duvarları ve kubbelerini süsleyen ve nakkaş işlemesi de yapan 24 yıllık nakkaş ustası Sıddık Korkutata yaptığı açıklamada, “Elimden geldikçe Osmanlıdan kalan bu sanatı layıkıyla yapmaya çalışıyorum ve kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum” dedi.

Osmanlı döneminde oldukça yaygın olan ancak günümüzde ilginin azaldığı nakkaşlık sanatının son temsilcilerinden Sıddık Korkutata, 24 yıldır cami ve sarayların duvarlarını, kubbelerini süslüyor. Geleneksel Türk sanatları arasında 9. yüzyıldan beri var olduğu bilinen nakkaşlık sanatı camilere yaparak, Türk-İslam kültürünü gelecek nesillere taşıyor.

“İnşallah cemaat de memnun olur”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Cami Ustası Yücel Kalfa, “Bu işi röle ve yapı dekarasyon adına yaptım. Bu işi kurban bayramından sonra başladık ramazan bayramına yetiştirmek için ve şuan camimiz bitmiştir. Bu caminin nakış işlereini sıddık arkadaşımız yapmıştır ve ortaya çıkanlardan memnunum inşallah cemaat de memnun olur” dedi.