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  4.  (ÖZEL) Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor

 (ÖZEL) Otizmli Yunus Emre hafızasıyla herkesi şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 11:12 | Son Güncelleme

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'’ın hafızası herkesi şaşırtıyor.

Esma MURAT-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA)- 14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'’ın hafızası herkesi şaşırtıyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da tanışan Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

14 yaşındaki otizmli Yunus Emre Sağlık'ın bir sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul’da açılışını gerçekleştirdiği Gülseren Özdemir Özel Eğitim ve Uygulama Okulundaki sohbetin görüntüleri basına dağıtılınca tüm Türkiye onu tanımış oldu. Yunus Emre kendine sorulan tarihin hangi güne denk geldiğini anında söyleyebilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte tüm Türkiye'yi şaşırtmıştı. Hayali, sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre’nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim alması için çaba gösteriyor. Gördüğü hiç bir şeyi unutmayan, söylenen her tarihin gününü bilen Yunus Emre'nin ailesi onun daha fazla yeteneği olduğuna inanıyor. Aile, Yunus Emre'nin özel yeteneklerinin ortaya çıkarılması için ilgili kuruluşların yardım etmesini istiyor.

Yunus Emre’de Asperger Sendromu olduğunu söyleyen baba Murat Sağlık; “ Yunus Emre’nin çoğu yeteneğini bizlerde sonradan keşfettik. Yunus Emre’nin daha bilmediğimiz birçok yeteneği var. Şuan bildiklerimizi de tesadüfen öğrendik. Çünkü onun çok farklı bir dünyası var. Keşfedemiyoruz. Kapalı bir kutu olarak görüyorum ”diye konuştu.

“PROFESÖRLER DAHİ BU SİSTEMİ NASIL ÇÖZDÜĞÜNÜ AÇIKLAYAMIYOR"
Yunus Emre’nin çok farklı araştırmalarının olduğunu ama kendilerinin onu çözmekte ve keşfetmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan baba Sağlık; “Profesörler dahi Yunus Emre’nin bu sistemi nasıl çözdüğünü açıklayamıyor. Beni şaşırtan örneklerden biri de bir yere misafirliğe gidiyoruz. O evin beyaz eşyalarını elektronik eşyalarını aklına kodluyor. Aradan beş yıl geçtikten sonra o eve tekrar gittiğimizde evde kombinin değişmiş olduğunu hatta elektrik süpürgesinin bile değişmiş olduğunu hemen farkına varıp söylemeye başlıyor" dedi.

500 SENE ÖNCESİNİ BİLİYOR
Ev ödevlerinde Yunus Emre'nin kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen abi Yusuf Sağlık ise "Yunus Emre tarihleri çok iyi biliyor. Mesela 100 sene öncesine ait tarihleri bile söyleyebiliyor. Bir gün Yunus Emre’yi kuaföre götürdüm, orada olan bir adam Yunus Emre’ye 500 sene öncesini sordu. Bende o kadar sene öncesini bilemez desem de Yunus Emre biraz düşündü ve doğru cevabı verdi." diye konuştu.

Yunus Emre’nin otizmli olduğu öğrendiklerinde bu durumun başlarda geçici olduğunu sandık diyen Anne Şengül Sağlık; "Yunus Emre’nin hastalığını iki buçuk yaşındayken öğrendik. Başlarda seslendiğimizde bakmıyor, hırçınlıkları vardı. Acaba duymuyor olabilir mi dedik ve doktora götürdük. Bera testi yaptırdık. Bir problem çıkmadı. Sonrasında tavsiyeler üzerine psikiyatriye gitmeye karar verdik. Yapılan testlerle Yunus Emre’nin otizmli olduğu ortaya çıktı. Başlarda geçici olduğunu düşündüm tedavi olacak ve bitecek sanıyorduk. Sonra araştırmalarımda baktım ki otizm geçici bir durum değilmiş” dedi. Hayali, sınıf öğretmeni olmak olan Yunus Emre’nin ailesi onun bu durumuna uygun bir eğitim almasını istiyor.

(FOTOĞRAFLI)

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