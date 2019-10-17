(Özel) Otobanda kaza: 1 ağır yaralı

TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa arasında gişelere gelmeden 1 kilometre geride İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Anıl G. (29) yönetimindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak uyarı tabelasının kaidesine çarparak yan yattı. Çarpmanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen sağlık görevlileri ve yoldan geçen diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. 29 yaşındaki Anıl G. Ağır yaralı olarak Silivri’de özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



