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 - (ÖZEL) OTOBÜS DURAĞI EVİ OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

ŞİŞLİ'de soğuk hava ve yağmurdan korunmak için otobüs durağında bir battaniye ile yatan evsizin görüntüsü yürek burktu.

Haber-Kamera: Özgür EREN-Hakan KAYA İSTANBUL (DHA)
ŞİŞLİ'de soğuk hava ve yağmurdan korunmak için otobüs durağında bir battaniye ile yatan evsizin görüntüsü yürek burktu. Yanında sadece ayakkabıları ve bir poşet içerisinde kıyafetleri bulunan kişi, derin bir uykuya dalmıştı. Sabahı ilk ışıklarıyla işlerine gitmek üzere evlerinden çıkanlar, duraktaki kişiyi hem şaşkın hem de üzgün gözlerle izlediler.

Görüntü Dökümü
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-Evsizin durakta uyuması
-Evsizin battaniyeyi üstüne örtmesi
-Otobüs durağında bekleyen vatandaşlardan detay görüntü
-Bazı vatandaşların otobüs durağının yanından geçmesi
-Evsizin ayakkabıları ve kıyafetleri
-Genel ve yakın detaylar

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