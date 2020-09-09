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(Özel) Otobüs şoförü ile öğrencinin ’Boş İstanbulkart’ tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüste, İstanbulkart’ında para olmadığı halde araca binen bir öğrenci ile şoför arasında tartışma çıktı.Olay, Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan bir otobüste dün meydana geldi.

Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan otobüste, İstanbulkart’ında para olmadığı halde araca binen bir öğrenci ile şoför arasında tartışma çıktı.
Olay, Fatih Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan bir otobüste dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobüse binen bir öğrenci İstanbulkart’ını (Akbil) ödeme cihazına okuttu fakat cihaz “Boş kart” uyarısı verdi. İstanbulkart’ında para olmayan öğrenci ödeme yapamadı. Öğrenci, ödeme cihazının “boş” uyarısı vermesine rağmen otobüse bindi. Şoför ödeme yapamayan öğrenciden otobüsten inmesini istedi. Öğrencinin inmek istememesi üzerine tartışma çıktı.
Şoförün, “Neden inmiyorsun? Sorusu üzerine öğrenci, “Hayır inmiyorum. İndiremezsiniz. Kayıtlara girdiğinizde zaten benim öğrenci kartım görünecektir” dedi.
Şoför ise “Öyle bir şey yok kardeşim. Akbilin geçerse bineceksin, geçmezse ineceksin” diyerek öğrenciden inmesini istedi.
Öğrencinin, “Siz kimsiniz?” şeklinde karşılık vermesi üzerine şoför, “Ben bu aracın sahibiyim. Bu araba özel araba. Böyle bir dünya yok. Akbilin boş, çekip gitmek yok. Burada eşek başı yok. Konuşacaksın. ‘Akbilim yok geçebilir miyim?’ diyeceksin. Neden böyle yapıyorsunuz?” dedi.
Öğrenci ise “Açıklama yapmak durumunda değilim. Mevzu gayet net” şeklinde cevap verdi.
Şoförün, “O zaman ben de seni mecbur taşımak zorunda değilim” demesi üzerine öğrenci, “Korana döneminde kimsenin kartını almaya mecbur değilim. Beni indiremezsiniz. Emniyet mensuplarını da çağırabilirsiniz” dedi.
Şoför, “Bela mısın? Sen belasın. Aşağı iner misin?” diyerek yeniden öğrencinin araçtan inmesini istedi. Öğrenci ise “Siz şu anda terbiyesizliğinizin farkında mısınız? Kimseden kart rica etmek zorunda değilim. Acelem olduğu için de inemedim” dedi.
Bu sırada otobüs son durağı olan Taksim’e geldi. Öğrencinin son durakta otobüsten inmesiyle tartışma sona erdi.

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