HABER

(Özel) Otobüs şoförü tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Eminönü’nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü.

Eminönü’nden Halkalı istikametine giden belediye otobüsü şoförü, tartıştığı yolcunun üzerine yürüdü. O anlar kameralara yansıdı.
İddiaya göre olay geçtiğimiz günlerde Eminönü’nde yaşandı. BN1 hat numaralı otobüsün şoförü, bir vatandaşı Eminönü İskele Durağı’ndan almadan geçti. Duruma tepki gösteren vatandaş ise aynı durumu onlarca kez yaşadığı için bu sefer taksi tutup otobüsü bir sonraki durakta yakaladı. Otobüse binerken cep telefonunu ile video kaydı yapan vatandaş, şoföre neden kendisini duraktan almadığını sordu. Otobüs şoförü ise orasının kendi durağının olmadığını söyledi. 10 yıldır aynı duraktan otobüse bindiğini ifade eden vatandaşa ’Bekleme’ diye yanıt veren otobüs şoförü, ardından yolcuların üzerine yürüdü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Görüntülerde mağdur vatandaşı savunan yolculara “Sen ne konuşuyorsun lan” diye bağıran şoför otobüsü durdurup ayağı kalkıyor. Yolcuların üzerine yürüyen otobüs şoförünü yolcular güçlükle tutuyor. Vatandaşı otobüs durağından almadığını bilen ve duruma sinirlenen yolcular şoföre haksız olduğunu söylüyor. Diğer yolcular ise mağdur olan vatandaşa “Biz gördük sen haklısın” diyerek desek veriyor.

PARTNERDikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...Dikkat, bu hastalık karın ağrısıyla başlıyor! Eğer sizde de belirtileri varsa...
Kaptı ama polisten kaçamadıKaptı ama polisten kaçamadı
Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Gerilim tırmanıyor! Pakistan Başbakanı, Erdoğan'la görüştü!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

ABD'ye karşı dikkat çeken hamle! Uyarı yapıldı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

G.Saray anlaşmayı açıkladı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

Artık tam anlamıyla resmi! Krizde yeni gelişme!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar: Ölü ve yaralılar var!

Birbirlerine muşta ve bıçaklarla saldırdılar!

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.