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(Özel) Otobüsüne çarpan kamyonu, kovalayan otobüs şoförünü kendi yolcuları dövdü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 10:26 | Son Güncelleme

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti.

Silivri-Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken kargo kamyonu çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine otobüs şoförü içerisinde bulunan onlarca yolcuya aldırış etmeden kamyonun peşine düştü. Yolcuları inecekleri durakta indirmeyen otobüs şoförü yolculardan dayak yedi.

Olay Beylikdüzü’nde geçtiğimiz akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Silivri- Yenibosna seferini yapan özel halk otobüsüne seyir halindeyken bir kargo firmasının kamyonu çarptı ve kaçtı. Bunun üzerine kendisine çarpan kamyonu takip etmeye başlayan otobüs şoförü iddiaya göre yolcuların defalarca yaptığı ikazlara aldırış etmeden kamyonu kovaladı. Birkaç durakta durmayan otobüs şoförüne yolcular tepki göstermeye başladı. Otobüs şoförü içeride bulunan onlarca yolcunun hayatını hiçe sayarak takibini sürdürdü. Daha sonra otobüs şoförü, kamyon şoförünü Beylikdüzü durağında durdurdu. Ancak korku dolu dakikalar yaşayan yolculardan bazıları otobüs şoförünü aşağı indirip dövmeye başladı. Araya diğer yolcuların girmesiyle kurtulan otobüs şoförü, kamyon şoförüne tepki gösterdi.

Otobüs şoförüne dayak kamerada
Yaşanan bu olayların ardından otobüsten inen yolcular durağa gelen başka bir otobüsle yollarına devam etti. Bu anlar ise kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüs içerisinde bulunan yolcular, otobüs şoförüne otobüsü durdurması için dakikalarca dil döküyor. Birkaç durak sonra duran otobüste bulunan vatandaşlar otobüs şoförünü aşağıya indirerek dövüyor. Bu sırada otobüste bulunan vatandaşlar büyük korku yaşıyor.

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